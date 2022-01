Lemon Beret FW22 Kids

De nieuwe wintercollectie ‘22-’23 van Lemon Beret volgt de grote trends van het seizoen met een eigen stempel die comfort en draagplezier moet garanderen. Leuke ‘ditsy’ bloemenprints op zacht fluweel, grappige dierenprints op comfy sweats, pluizige jasjes, zachte knits, klassieke ruiten, superschattige of stoere en sportieve prints.

Beeld: Lemon Beret

Inspiratie van de natuur, een gevoel van verbondenheid, maar ook sportieve comfortwear met college invloeden. Er is in deze collectie een thema die door de natuur geleid is, met kleuren die refereren naar aardetinten, gecombineerd met warme tinten en leuke vurige roodaccenten. Prints met schattige dieren, romantische bloemen of ‘nature inspired’slogans.

Beeld: Lemon Beret

De collectie bevat zowel makkelijke rokjes als frivole en iets stoerdere kleedjes, leuke knits en vrolijke sweats. Een kleurrijk happy positief thema bij de meisjes moet voor de vrolijke noot zorgen en zin geven om er tegenaan te gaan, te ravotten, te spelen, blij te zijn. Bij de boys is er een college thema met sportieve fits en comfortabele sweats. Een vrolijk animal party thema en een outdoor thema met leuke kleurcombinaties

Beeld: Lemon Beret

We zijn op zoek gegaan naar de goede combinatie van draagcomfort en je goed voelen in je outfit. We starten altijd vanuit de fashiontrends, maar zoeken dan naar een evenwicht die ervoor zorgt dat het speel- en draagplezier primeert. We willen elk seizoen weer iets nieuws, we willen vooruit en we willen positiviteit.