Lemon Beret SS23 Kids

Hallo zomer! Eindelijk mogen we ons weer laten gaan met leuke kleuren, vrolijke prints en zomerse modelletjes. Daar worden we blij van.

We hebben er bewust voor gekozen om de zomer in te gaan met makkelijke setjes waar alle kinderen in kunnen spelen en ravotten zonder zorgen. Het overheersende gevoel voor de zomercollectie is positiviteit. We hebben nood aan blije gezichten en speelse kleuren. Zomerse paletten met prints van toekans en tijgers brengen ons naar een tropische speelse jungle, ijsjes en flamingo’s doen ons dromen van vakantie, dino’s die skaten, krokodillen die wat muziek luisteren…als het maar een lach op ons gezicht tovert.

Beeld: Lemon Beret, collectie SS23, eigendom van het merk

De trends zijn er op een leuke en subtiele manier in verwerkt. Tie & dye, leuke strepen, prints met diertjes en plantjes, seersucker ruitjes en broderie anglaise, het zit er allemaal in. Er zijn zachte neutrale thema’s en er zijn felle kleurrijke thema’s. Je goed voelen in je outfit, dat is wat telt! Trendy blije speelse kids. Dat is alles wat we willen voor de zomer! Laat maar komen!

Beeld: Lemon Beret, collectie SS23, eigendom van het merk

Beeld: Lemon Beret, collectie SS23, eigendom van het merk