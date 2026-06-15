Leni Klum is het gezicht van Forever Guess, de nieuwe brillencampagne die de vele dimensies van de moderne vrouwelijkheid viert

Leni Klum is het gezicht van Forever Guess, de nieuwste brillencampagne van Guess. De campagne transformeert het iconische G-logo van het merk in een symbool van zelfvertrouwen, individualiteit en zelfexpressie.

Als gezicht van de campagne staat Klum centraal in een filmische serie, geïnspireerd door de glamour, het drama en de extravagante energie van soaps uit de jaren negentig. In vier verschillende verhaallijnen belichaamt ze moeiteloos een reeks hedendaagse vrouwelijke archetypen. Hiermee toont ze de veelzijdigheid en de transformerende kracht van de Forever Guess-collectie.

De campagne, bedacht door Nicolai Marciano, Directeur New Business Development, versterkt de traditie van Guess in het creëren van cultureel relevante beelden. Tegelijkertijd viert de campagne de evoluerende identiteiten van een nieuwe generatie. Het Forever Guess G-logo fungeert bij elk personage als een verbindend symbool. Het verschijnt in de hele collectie als een krachtige uiting van persoonlijke stijl.

“Forever Guess draait om het vieren van individualiteit en de vrijheid om elke kant van jezelf te uiten. Leni brengt dat idee moeiteloos tot leven. Ze belichaamt verschillende personages en blijft daarbij volledig authentiek. In elk verhaal wordt het Forever Guess G-logo een symbool van zelfvertrouwen, attitude en de evolutie van wat Guess vandaag de dag vertegenwoordigt.” - Nicolai Marciano, Directeur New Business Development

Gedurende de campagne transformeert Klum in vier verschillende persona's. 'The Gossip' vangt de moeiteloze aantrekkingskracht en moderne glamour van de 'It Girl', die met natuurlijk zelfvertrouwen door elke scène beweegt. Oversized monturen met het Forever Guess G-logo creëren een look die zowel ambitieus als ongrijpbaar is.

Credits: GUESS

'The Ex-Girlfriend' straalt een onbeschaamde vrouwelijkheid en onweerstaanbare charme uit. Haar look wordt gekenmerkt door met strass bezette ovale monturen en opvallende pootjes versierd met het kenmerkende G-logo. De look balanceert sensualiteit met zorgeloos zelfvertrouwen.

Credits: GUESS

Als 'The Genius' belichaamt Klum intelligentie, focus en een ingetogen autoriteit. Gedurfde vierkante silhouetten, luipaarddetails en metallic Forever Guess-branding creëren een verfijnde esthetiek die past bij moderne 'power dressing'.

Tot slot kruipt ze in de rol van 'The Legend', een tijdloos icoon wiens elegantie trends overstijgt. Retro-geïnspireerde ovale monturen, 'animalier'-accenten en het onmiskenbare Forever Guess G-logo vormen samen een look die zowel nostalgisch als eigentijds aanvoelt.

Credits: GUESS

De campagne is gefotografeerd met een filmische high-fashion benadering. Het brengt verfijnde storytelling en iconisch productontwerp samen, wat de positie van Guess als wereldleider in mode en accessoires bevestigt. Forever Guess is meer dan een collectie; het is een uitnodiging om elke facet van je identiteit te omarmen: de flirt, het enigma, de intellectueel en het icoon.