Lente bij Octobre Éditions: de klassieker in een nieuw jasje

Het is niet meer te ontkennen: de lente staat voor de deur. De grijze, sombere dagen maken langzaam plaats voor lichtere, kleurrijkere tijden. Diezelfde lichtheid vindt nu ook haar weg naar de garderobe. Frisse kleuren, lichte stoffen en nieuwe combinaties geven het klassieke pak een seizoensgebonden twist: elegant als altijd, maar met een vleugje lente.

De seizoensgeest van Octobre Éditions: tijdloze pasvormen in combinatie met frisse kleuren, die het verlangen naar de eerste zonnige dagen van het jaar versterken.

Credits: Octobre Editions

Dit zijn de must-haves van het komende seizoen: geselecteerde items die elke pakkenlook een frisse, moderne uitstraling geven.

Lentegroen

Een pak in een levendige groentint brengt direct een lentegevoel in de garderobe. De kleur oogt modern en zelfverzekerd, maar blijft verrassend veelzijdig in combinaties. Of het nu met neutrale tinten of kleurrijke accenten is: dit pak combineert klassieke elegantie met een frisse, seizoensgebonden uitstraling.

Subtiele statements

Onder het colbert zorgen gekleurde overhemden voor een subtiel maar effectief accent. Vooral een overhemd in zacht lila brengt lichtheid in de look en geeft de outfit een lenteachtige twist. De kleur is tegelijk charmant en ongecompliceerd — ideaal om klassieke combinaties nieuw leven in te blazen.

De finishing touch

Tot slot zijn lenteachtige dassen de perfecte blikvangers. Fijne patronen, lichte stoffen en levendige kleuren brengen beweging in de look en ronden de outfit af met een subtiele dosis persoonlijkheid. Een klein detail met een groot effect voor de start van de lente.

De collectie is per direct online verkrijgbaar bij Octobre Éditions en in geselecteerde winkels.