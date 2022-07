Leopard Flower is de zomer print van 2022

Als onderdeel van onze Spring Summer 2022 collectie brengen we het gloednieuwe Leopard Flower design op de markt. De perfecte combinatie van een kleurrijke en klassieke look waarin iedere vrouw zich lekker voelt. Het is een opvallende en uitdagende print die ook nog eens zeer flexibel en comfortabel zit.

Deze print werd al eerder uitgebracht als beachwear, en maakt nu de introductie als comfy lingerie.

De lingerie van Untouched bestaat voornamelijk uit de stof Comfywood®, een duurzaam geproduceerde stof afkomstig van de natuurlijk vezel van cellulose uit hout. Met Comfywood® verminderen we drastisch het waterverbruik (met 90%) ten opzichte van het traditioneel kleuren van kleding.

Daarnaast creëren wij ondergoed met het oog op comfort en stijl. Het zit lekker, voelt lekker en oogt lekker.

Untouched Underwear, SS22, eigendom van het merk.

Untouched Underwear, SS22, eigendom van het merk.