Let's Meet in Paris, Fall 2022 collectie

EsQualo presenteert dit Fall 22 seizoen drie thema’s: Hideaway, Crafted Luxury & Soft Deco. Wij hebben het dagelijks leven in Amsterdam omgeruild voor the city of lights: Parijs! Niet is beter om onontdekte parels te vinden in deze stad en herinneringen te maken voor het leven. Geïnspireerd door het buitenleven heeft ons designteam hoogwaardige kwaliteit breisels en prachtige bovenkledingstukken gecreëerd in het Hideaway thema. Waaronder warme en chique bontjassen, gewatteerde vesten en onweerstaanbare pufferjacks.

In het Crafted Luxury thema vind je coole en chique gedessineerde pakken, luxueuze bedrukte viscose satijnen blouses en jacquard gebreide vesten. Mix, match en speel met de opvallende prints en must-have denims in ons Soft Deco thema.

Ons herfstkleurenpalet is geïnspireerd op rijke en gedurfde tinten, aangevuld met tijdloze essentiële kleuren. Een collectie met oog voor schoonheid, vol beloftes waarin je alles vindt wat je nodig hebt om de sfeer van Fall 22 te omarmen.

Verkoopinformatie De voorverkoopperiode voor de Fall 22 collectie loopt van 18 januari tot half maart 2022. De collectie zal verkrijgbaar zijn op esqualo.com en in de winkels vanaf augustus 2022.