Levi's maakt couturedebuut in Parijs met Christelle Kocher

Het Amerikaanse denimmerk Levi's onthult een capsulecollectie met de Franse ontwerpster Christelle Kocher. De collectie debuteert in juli tijdens de Haute Couture Week in Parijs, zo meldt een persbericht. Volgens het merk is dit de eerste keer dat Levi's aanwezig is op de Parijse Haute Couture.

De collectie van tien looks is een herinterpretatie van Levi's denimiconen, zoals de 501-jeans en het Type II-jack, die zijn omgevormd tot couturestukken. Volgens het merk zijn de kenmerkende stijlen bewerkt met veren, borduurwerk en sculpturale details. Ze worden getoond naast verfijnde silhouetten, zoals gedrapeerde zwarte denimjurken en opvallende hoofddeksels. De accessoirecollectie omvat een couture-herinterpretatie van de Levi's Baby Brooklyn Bag en hoofddeksels met veren.

Credits: Levi's

Credits: Levi's

De collectie is volledig opgebouwd rond denim, met technieken als plissé-draperie, handborduurwerk, constructies met veren en bloemen, kantapplicaties, denim met een harslaag en leerborduurwerk. Een opvallende look is een jurk volledig van veren met een bijpassende cape, een combinatie van denim, kant en hars met een op vissenschubben geïnspireerde afwerking. Kocher, artistiek directeur van Maison Lemarié, ontwikkelde de collectie vanuit haar ‘Couture-à-Porter’-benadering. Het textielonderzoek is uitgevoerd in het Levi's Eureka Lab op het hoofdkantoor van het merk.

Credits: Levi's

Christelle Kocher zegt: “Deze capsulecollectie weerspiegelt mijn leven tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, twee landen die mijn creatieve energie voeden.” Mathilde Vaucheret, vicepresident marketing en merkbeleving Europa bij Levi's, noemt de eerste aanwezigheid op de Parijse Haute Couture een belangrijk moment. Het is een manier om het merk in nieuwe culturele ruimtes in Europa te introduceren. De beelden van de capsulecollectie zijn gemaakt door Kayla Connors.

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