Levi’s® en Kiko Kostadinov presenteren tweede damescollectie: een reis geïnspireerd door postzegels

Na het succes van hun eerste samenwerking keren het Levi’s®-merk en de avant-gardistische, in Londen gevestigde ontwerper Kiko Kostadinov terug met een tweede collectie – een capsulecollectie van vijf damesstukken. Ontworpen door de zussen Laura en Deanna Fanning onder de Kiko Kostadinov-studio, herinterpreteert de nieuwe Levi’s® x Kiko Kostadinov damescollectie klassieke denim silhouetten door zowel naar de toekomst als het verleden te kijken. De collectie is beschikbaar vanaf 12 september.

Geïnspireerd door de romantiek van vintage wereldpostzegels, bevat de collectie originele kunstwerken die de schoonheid vieren van een vervlogen vorm van communicatie. Als charmant detail, dat verwijst naar het persoonlijke karakter van correspondentie, hebben de ontwerpers speels hun hond Dante opgenomen in een van de zegelontwerpen – een intieme toets binnen het wereldwijde thema.

Credits: Levi's

Credits: Levi's

Het opvallende Levi’s® x Kiko Kostadinov Carina Waisted Jacket is uitgevoerd in licht gewassen indigo non-stretch denim en voorzien van de verfijnde postzegelprint. Elleboogplooien aan de achterkant geven sculpturaal volume aan de mouwen, terwijl roestvrijstalen ritsen en drukknoopsluitingen zorgen voor industriële functionaliteit. Een godetdetail bij de ritssluiting van de manchetten voegt technische precisie toe, en het stuk wordt compleet geleverd met een bijpassende riem. Voor een meer minimalistische look biedt de licht indigo variant dezelfde verfijnde constructie – elleboogplooien voor mouwvolume, roestvrijstalen afwerking en godetmanchetdetails – maar dan uitgevoerd in licht indigo met specifieke getinte accenten die subtiele variaties creëren op het non-stretch denim canvas.

Bijpassend bij het bedrukte patroon voor een mogelijke look van top tot teen, is de Levi’s® x Kiko Kostadinov Carina Flared Jean uitgevoerd met hetzelfde postzegelmotief op licht indigo non-stretch denim. Het ontwerp bevat een transformerend godet-ritsdetail aan de zoom; eenmaal losgeritst opent de onderzoom zich tot een losse, uitlopende silhouetvorm, waardoor de draagster de pasvorm en uitstraling van het kledingstuk kan aanpassen. Extra details zijn onder meer dubbele zijzaktoegangen, twee drukknoopsluitingen middenvoor in de tailleband, een zichtbaar klinknageltje bij de gulp, een achterzak met ritssluiting en trapunto-stiksels op de achterste tailleband – waardoor elk kledingstuk uniek is. De licht indigo variant van de jeans biedt dezelfde constructiedetails – dubbele drukknoopsluiting in de taille en een gulp met rits – uitgevoerd in licht indigo met specifieke getinte accenten over het non-stretch denim.

Credits: Levi's

De collectie wordt afgerond met de innovatieve Levi’s® x Kiko Kostadinov Carina Apron Short, een futuristische herinterpretatie van de klassieke skort. De A-lijn skort heeft een wijde short eronder met een zoom die net onder de knie valt. Vijf drukknoopsluitingen in de tailleband maken een verstelbare pasvorm mogelijk, terwijl subtiele sleuven toegang bieden tot de zijzakken vanaf de buitenzijde. Het niet-afneembare rokgedeelte zorgt voor dynamische beweging en is uitgevoerd in licht indigo non-stretch denim met specifieke getinte accenten en een ritssluiting aan de voorkant.

‘‘Wij zijn geïntrigeerd door hoe transit, zowel fysiek als emotioneel, een afdruk nalaat. Zoals stempels op gedragen denim, wordt kleding een manier van herinneren, van worden.’’ Laura en Deanna Fanning, Kiko Kostadinov-studio

De tweede Levi’s® x Kiko Kostadinov damescollectie, ontworpen door de zussen Laura en Deanna Fanning, staat voor een voortgezette verkenning van de relatie tussen mode, communicatie, herinnering en persoonlijke verhalen – waarbij alledaags denim wordt getransformeerd tot dragers van storytelling.

De collectie werd voor het eerst gepresenteerd op de catwalk van de Kiko Kostadinov Woman’s SS25-show tijdens Paris Fashion Week, en de campagnebeelden verwijzen naar de styling van de show.

De collectie wordt wereldwijd gelanceerd op 12 september en is verkrijgbaar via de Levi’s®-website, de Levi’s® App, in geselecteerde Levi’s®- en Kiko Kostadinov-winkels en bij geselecteerde wholesale-partners.