Levi’s® en Pixar vieren 30 jaar Toy Story met Western-geïnspireerde collectie

Als eerste computer-geanimeerde langspeelfilm veranderde hij voorgoed de animatiewereld en veroverde hij de harten van generaties fans. Om die mijlpaal te vieren, slaan Levi’s® en Disney Pixar de handen in elkaar voor een exclusieve collectie die het avontuurlijke, Western-getinte karakter van Woody en de speelse geest van Toy Story in de kijker zet.

De Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary collectie vertaalt iconische personages en film¬momenten in draagbare kunst, met een mix van Western-authenticiteit en de magische vibe van Andy’s speelgoedkist.

Mannen

​De collectie brengt enkele blikvangers zoals de Levi’s® x Toy Story Western Jacket in bull denim met cropped snit. De studs zijn uniek afgewerkt met vijf film-iconen: Woody’s riemgesp, het Space Ranger-logo, het Pizza Planet-embleem, de afdruk van Woody’s laars en een cactusmotief. Binnenin zit een gewatteerde voering en een exclusieve Woody-patch.

De Levi’s® x Toy Story Rodeo Shirt springt eruit met ecru denim in koeienprint, zwarte piping en borduursel op de borst met “Hey Howdy Hey”. Ook de typische smile pockets en Western-drukknoopjes zijn van de partij. Verder is er het All Over Print Vest met een grote Jessie & Woody-opdruk op de rug, het Type III Trucker Jacket met patchwork en een oversized Saddleman-graphic, en de Western Shacket die de klassieke Westernhemden een streetwear-twist geeft. Bij de broeken zitten o.a. de Western Flare met dubbele kniestukken, de Loose Jean met patches en de Carpenter Jean in meelzak-print. Alle modellen hebben custom zakvoering met Andy’s handschrift en iconische Saddleman-graphics – een knipoog naar de film én een verzamelitem op zich.

Vrouwen

​De damescollectie legt de nadruk op Jessie’s onafhankelijke, pittige karakter. De Levi’s® x Toy Story Type II Jacket komt in indigoblauw met ecru kraag, kettingsteekborduursel “Yodelayheehoo” en Western-snede. De Western Shirt houdt de koeienprint-traditie in ere, terwijl de Ribcage Bell jeans extra flair krijgt met smile pockets, koeienprint in de tailleband en “Howdy”-borduursel.

T-shirts, truien en accessoires Grafische T-shirts brengen key characters tot leven: van de rode Woody Short Sleeve Tee en de Boxy Tee met Woody & Bullseye, tot de witte versie met een Alien in cowboyhoed. De longsleeve in blauw vintage wash toont Woody & Buzz met de quote “You’ve Got a Friend in Me”. De bruine hoodie heeft een grote Saddleman-print op de rug.

Accessoires maken het plaatje af: de denim Logo Hat met Toy Story-lockup, de Cow Hat in koeienprint, een stoere Woody Belt met iconische gesp, een 3-pack bandana’s (Woody, Buzz & Jessie), de Cow Pouch met bandana-voering en de denim Tote Bag in mix met meelzakcanvas. Doorheen de collectie vind je variabele patches van Woody, Buzz, Jessie, Rex en de Aliens – perfect voor wie zijn favoriete personage wil showen en tegelijk een persoonlijke band wil leggen met de magie van de films.

Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary collectie lanceert wereldwijd op 2 oktober en is verkrijgbaar via Levi.com, de Levi’s® App, geselecteerde Levi’s® Stores en via DisneyStore.com.

