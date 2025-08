Levi’s® lanceert nieuwste Blue Tab™-collectie in Europa: A New Shape of Blue viert de kunst van Japans denim

Als uitvinder van de spijkerbroek en democratisering van denim is Levi’s® altijd gefascineerd geweest door vakmanschap. Met de nieuwe Blue Tab™-collectie presenteert het merk zijn meest verfijnde en artistieke interpretatie van denim. Deze premium collectie viert Japans denim in zijn puurste vorm, met begeerlijke pasvormen en een onberispelijke afwerking die eer betoont aan eeuwenoude tradities, gecombineerd met moderne details.

De Blue Tab™-collectie van dit seizoen eert de schoonheid van Japans denim via hoogwaardige afwerking, utilitaire silhouetten met sculpturale vormen, en minutieuze details. Elk stuk is vervaardigd uit premium Japans denim, een toonbeeld van vakmanschap waar ambacht en visie samenkomen. Klassieke silhouetten worden getransformeerd met beeldhouwwerk-achtige vormen en verfijnde details, waardoor Japans denim een geheel nieuwe dimensie krijgt.

Credits: Levi's

Voor mannen bevat de collectie verfijnde stukken die traditionele workwear combineren met hedendaagse elegantie. De Naval Sack Coat is geïnspireerd op functionele maritieme kleding uit de jaren ’40 en is verrijkt met een gewatteerde voering en knopen in donutstijl. Het Relaxed Button-down overhemd is vervaardigd uit Japans denim en heeft een moderne snit. De Type I Jacket biedt een vernieuwde interpretatie met getailleerde mouwen en een iets kortere pasvorm. Andere bovenstukken zijn onder andere de Work Shirt, Fishtail Parka, Scout Jacket en de Relaxed Tee – elk een toonbeeld van verfijnde Americana met uitmuntende constructie.

Credits: Levi's

De Naval Flare broek is een artistieke herinterpretatie van klassieke matrozenbroeken, vervaardigd uit denim van de legendarische Kaihara-molen. De Marker Loose biedt een elegante, losse pasvorm in prachtig denim. De collectie wordt afgerond met de Made in Japan Men’s 505® Jeans, een premium uitvoering van een Levi’s® klassieker.

Voor vrouwen ligt de nadruk op verfijnde denimtailoring en vrouwelijke afwerking, met stukken die het erfgoed van denim vieren. De Mariner Peacoat herinterpreteert de klassieke pea coat met een kunstzinnige cropped pasvorm en een uitneembare satijnen binnenvoering die ook afzonderlijk gedragen kan worden. De Shank Trucker combineert werk- en modieuze elementen met een elegante twist, terwijl het Tuxedo Shirt decoratieve én functionele knopen gebruikt voor een geraffineerde look. De Lined Seamed Trucker, Relaxed Blazer en Coral Shirt stralen moderne veelzijdigheid en verfijning uit.

Credits: Levi's

Bij de broeken eert de Mariner Jean marine-flared broeken uit de jaren ’30, met een vetersluiting op de rug en gedetailleerde afwerking. De Seamed Skirt heeft een opvallende voor- en achterkant met gebogen lijnen en zichtbare naden. Verder bevat de collectie premium broeken zoals de Stem Flare Trouser, Shank Pant, Plank Straight en Carpenter Pant, stuk voor stuk een viering van Japans denimvakmanschap.

De nieuwste Blue Tab™-collectie wordt gepresenteerd met iconische beelden van de gerenommeerde fotograaf Juergen Teller. Zijn artistieke composities tonen de verfijnde silhouetten tegen de serene achtergrond van een traditionele Japanse sento (badhuis), met subtiele verwijzingen naar Japans vakmanschap door de hele campagne heen. De fotografie weerspiegelt de artistieke ziel en uitzonderlijke kwaliteit die Japans denim uniek maken.

De nieuwe Blue Tab™-collectie is verkrijgbaar in de Levi’s®-winkel in Amsterdam in De 9 Straatjes, bij de Bijenkorf winkel in Amsterdam & Rotterdam en online op levi.com . Elk kledingstuk uit de collectie draagt het kenmerkende Blue Tab™-label als bewijs van dit hoogwaardige denimambacht.