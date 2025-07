Levi’s® lanceert tweede Oasis-collectie ter ere van de historische reünie van de band

Oasis, opgericht in Manchester in 1991, definieerde het Britpop-tijdperk met hun anthems en onmiskenbare houding. Onder leiding van broers Liam en Noel Gallagher blijft de invloed van de band op muziek en cultuur diepgaand, zelfs meer dan vijftien jaar na hun beruchte breuk. Ter gelegenheid van hun historische reünietour, die in juli 2025 van start gaat, kondigt het merk Levi’s® met trots de lancering aan van de langverwachte Levi’s® x Oasis-collectie, met zowel klassieke bandshirts als authentieke denimkleding geïnspireerd op de kenmerkende stijl van de band.

Credits: Levi's

Credits: Levi's

Als een van de meest invloedrijke Britse bands verwierf Oasis wereldwijde roem met hun debuutalbum Definitely Maybe en verankerde hun legendarische status met (What’s the Story) Morning Glory?, dat hen tot internationale supersterren maakte. Met drie platina albums in de VS en een catalogus van tijdloze nummers zoals “Wonderwall,” “Don’t Look Back in Anger” en “Champagne Supernova,” blijft Oasis nieuwe generaties muziekliefhebbers wereldwijd inspireren. Terwijl de band zich opmaakt voor hun eerste tour sinds 2009 – met uitverkochte shows in het VK, Canada en de VS – viert Levi’s® hun blijvende nalatenschap met een collectie in twee delen.

De Levi’s® x Oasis-collectie bevat zeven premium T-shirts met een authentieke vintage uitstraling, vertaald naar een moderne stijl. Een reeks vintage Oasis-logo’s siert shirts in de kleuren van Manchester City – een knipoog naar de thuisstad van de band en hun geliefde voetbalclub. Een opvallend item is een zwart longsleeve shirt met “Supersonic” op de voorkant en de songtekst “You can have it all but how much do you want it?” op de achterkant. Elk shirt is voorzien van een vintage geweven label, authentiek voor Levi’s® branding uit de jaren ’90, wat zorgt voor tijdsechte details.

De collectie gaat verder dan alleen T-shirts en bevat ook drie denim tops die doen denken aan wat de bandleden droegen in hun hoogtijdagen. Het pronkstuk is de X Oasis Parka – een vaste waarde in de garderobe van Liam Gallagher – met Orange Tab-details uit de jaren ’70, een karakteristiek grijs garen voor een solide look, en Oasis-borduursel op de mouw. Het Type II Trucker-jack, geïnspireerd op het Oasis Knebworth-jack dat Levi’s oorspronkelijk produceerde rond de tour in 1996, is voorzien van een Oasis-logo op de borst. Tot slot is er het X Oasis Banded Collar-shirt in een indigo gestreepte garenverf, een eerbetoon aan de kleuren van Manchester City.

Credits: Levi's

“We zijn enthousiast om deze collectie te lanceren tegelijk met de monumentale terugkeer van Oasis op het podium”. “Liam en Noel dragen al decennialang Levi’s, en deze collectie eert niet alleen hun uitgesproken stijl, maar benadrukt ook hun authentieke band met ons merk.” Leo Gamboa, VP - Collaboraties bij Levi’s®.

De begeleidende campagnebeelden zijn vastgelegd door de gerenommeerde fotograaf Michael Spencer Jones, wiens iconische lens de grootste albumcovers van Oasis uit de jaren ’90 vereeuwigde. Door gebruik te maken van straatcasting voegt Jones een moderne touch toe aan zijn klassieke werk, terwijl hij trouw blijft aan de oorspronkelijke visuele identiteit van Oasis.

De Levi’s® x Oasis-collectie maakt deel uit van een bredere serie bandshirts die Levi’s® het hele jaar door uitbrengt. Eerdere collecties eerden bands als Sonic Youth, De La Soul, Joy Division en New Order.

De Levi’s® x Oasis-collectie is vanaf nu exclusief verkrijgbaar op de Europese markt – gelijktijdig met de start van de reünietour van de band – gevolgd door een wereldwijde lancering later in 2025. De collectie zal beschikbaar zijn via Levi.com, de Levi’s® App, en geselecteerde Levi’s® Stores wereldwijd.