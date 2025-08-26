Levi’s® lanceert wereldwijde Icons-campagne met Shaboozey

Levi’s® onthult hun nieuwe wereldwijde Icons-campagne met Grammy-genomineerde countryartiest Shaboozey en de gerenommeerde chef, restaurateur en Emmy-winnende televisiepersoonlijkheid Matty Matheson. De nieuwe Icons-campagne bestaat uit drie cinematografische films met Shaboozey en Matty Matheson, die de Western Spirit van Levi’s vastleggen, die het merk deelt met zijn dragers — strijdlustig, snel van begrip, met een vleugje roekeloosheid.

Geregisseerd door de beroemde filmmaker Glenn Kitson, met cinematografie van Galo Olivares (Roma, Alien: Romulus), tonen de drie films uit de campagne drie van de meest legendarische iconen van het merk: de 501® Original, de Trucker Jacket en het Western Shirt. Meer dan een esthetiek, biedt de campagne een manier om door de wereld te bewegen met een combinatie van verzet, ondeugd, zelfverzekerdheid en droge humor. Het gaat erom levenservaring te hebben en jezelf van niets iets te maken — elke dag omtoveren tot een verhaal dat het waard is om te vertellen.

Credits: Levi's

Elke korte film plaatst de kijker in een moment dat zich al ontvouwt. "The Jean" legt de 501® Original vast met de tagline "Sterker dan de meeste relaties. Sinds 1873," en benadrukt de legendarische duurzaamheid die deze jeans meer dan 150 jaar lang tot een cultureel fundament heeft gemaakt. "The Jacket" toont de Trucker Jacket die "Draag om herinnerd te worden. Sinds 1967," en viert een goed geleefd leven in het iconische stuk dat generaties heeft overbrugd. Tot slot toont "The Shirt" het Western Shirt met de tagline "Brengt de wildheid in het Westen. Sinds 1926," en belichaamt de perfecte balans van kracht en flair die dit tijdloze kledingstuk definieert.

"Werken met Levi’s® voelt als thuiskomen."Deze legendarische Levi’s Icons zijn niet zomaar kleding – ze maken deel uit van wie ik ben en ze vertellen allemaal een verhaal. Deze campagne vangt wat ze zo speciaal maakt en wat de Western Spirit voor mij betekent." Shaboozey

Credits: Levi's

De campagne brengt Levi’s® en Shaboozey opnieuw samen. Het merk heeft eerder op maat gemaakte stukken voor de geliefde artiest gemaakt voor meerdere optredens en redactionele features, wat een voortdurende creatieve samenwerking en gedeelde inzet voor authentieke zelfexpressie weerspiegelt.

"Levi’s gaat altijd al om meer dan alleen denim — het gaat om de spirit van de mensen die het dragen." "Shaboozey brengt een genre-overschrijdende, zelfverzekerde non-conformiteit die perfect past bij Levi’s, en Matty heeft diezelfde zelfgemaakte, ondeugende geest. We wilden ons een wereld voorstellen die ze zouden creëren als ze hun eigen gang konden gaan — een eerbetoon aan onze geschiedenis, zelfs aan de advertenties, op een manier die onmiskenbaar Levi’s is." Kenny Mitchell, global chief marketing officer van Levi’s® bij Levi Strauss & Co.

Credits: Levi's

De nieuwe films worden vanaf 25 augustus uitgerold op digitale en sociale platforms, met begeleidende printcampagnes die de tijdloze aantrekkingskracht van deze iconische Levi’s®-stukken laten zien.

