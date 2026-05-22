Levi's roept jorts uit tot dé stijl van de zomer: Denim Trendrapport Zomer 2026

Levi's® publiceert vandaag zijn Europese denim trendrapport voor de zomer van 2026. Het rapport onthult de consumentenvoorkeuren die het seizoen zullen bepalen. Het resultaat is eenduidig: met denim jorts en shorts voorop, draait deze zomer alles om een complete denimlook.

De vijf trends die de Europese zomer bepalen:

1. De nieuwe zomeroutfit is kort: Relaxed Jorts & Oversized Denim Shorts

Levi's® signaleert in heel Europa een groeiende vraag naar ruimvallende silhouetten. Baggy shorts en jorts zijn deze zomer de meest opvallende stijlen voor alle genders. Mannen kiezen voor relaxte pasvormen zoals de 478 Baggy Short of non-denim opties zoals de XX Chino Shorts. Vrouwen interpreteren hun warmweer-stijlen met opvallende veelzijdigheid, variërend van de klassieke 501® Original Short en de Baggy Dad Jort tot de 501® Mid-Thigh en culottes.

Met de stijgende temperaturen in Europa heeft Levi's® specifieke momenten geïdentificeerd waarop de online interesse in shorts explosief toeneemt:

In Groot-Brittannië stegen de zoekopdrachten naar ‘Levi’s® Jorts’ van 2024 naar 2025 met meer dan 1.000 procent, met de verwachting dat dit aantal in 2026 aanzienlijk wordt overtroffen.

Toen de temperaturen in Frankrijk in februari sterk stegen, nam ook de vraag naar denim toe, met een plus van 100 procent.

Duitsland en Groot-Brittannië noteren in juli pieken van meer dan 100 procent.

2. Wit is het nieuwe blauw: Neutrale denimtinten domineren het seizoen

Wit, crème, bruin en lichtgrijs: ingetogen en lichte kleuren zijn deze zomer de duidelijke keuze bij de aankoop van denim. De doorslaggevende impuls kwam van Kendall Jenner met haar minimalistische Coachella-look in vintage-witte Levi’s® denim shorts. Het effect was direct zichtbaar: de wereldwijde zoekopdrachten stegen in april met bijna 70 procent. Dit onderstreept de groei van een trend die zowel het Europese festivalseizoen als de zomergarderobe zal beïnvloeden.

Deze trend wordt waarschijnlijk verder versterkt door de aanwezigheid van Levi’s® op grote festivals zoals Primavera Sound. Het podium voor creatieve en stijlvolle outfits is geopend.

3. Het screen-to-street-effect: Carolyn Bessette & Andy Sachs stimuleren de vraag naar klassieke Levi's®-stijlen

Series en films hebben vandaag de dag een directe invloed op het koopgedrag. Twee recente voorbeelden maken dit bijzonder duidelijk:

De look van Carolyn Bessette uit een recente cultserie heeft de verkoop van de iconische Levi's® 517 met 25 procent doen stijgen.

De terugkeer van Anne Hathaway als Andy Sachs in The Devil Wears Prada 2 – in een licht gewassen Levi’s® 501® jeans – wakkert het enthousiasme voor klassieke denim opnieuw aan. Hierdoor staat Levi’s® weer in het middelpunt van een van de meest verwachte culturele momenten in de modewereld.

4. Koel comfort ontmoet innovatie: Linnen-denim en performancetechnologie voor de zomer

Met de introductie van innovatieve, lichte materialen en een zomers lifestyle-aanbod van top tot teen, herdefinieert Levi's® denim voor de warmere seizoenen. Het merk bewijst dat comfort en stijl hand in hand gaan, zelfs bij de hoogste temperaturen. Cool- en lightweight-denim vormen ongeveer 10 procent van het huidige heren-denimassortiment in Europa en zijn al goed voor circa 20 procent van de omzet.

Als eerste bedrijf op de markt introduceerde Levi's® in 2025 een eigen linnen-denimmix: een uniek materiaal dat een superzacht gevoel, lichtgewicht comfort en ademend vermogen combineert. Het ontwikkelde zich snel tot een seizoensbestseller in populaire pasvormen zoals de 511TM, 502TM, 512TM en 555TM, evenals in shorts, chino's, trucker-jacks en denim overhemden.

Het assortiment wordt aangevuld met Levi's® Performance Cool Denim. Deze denim is ontwikkeld met innovatieve technologie en past zich actief aan de lichaamstemperatuur aan, wat zorgt voor een merkbaar verkoelend effect wanneer dat nodig is.

Het zomeraanbod wordt afgerond met linnen en poplin tops en jurken. Het linnen overhemd is uitgegroeid tot het ‘it-piece’ voor mannen, terwijl de verkoop van Levi's® zomerjurken sinds vorig jaar een stijging van plus 100 procent laat zien.

5. Y2K heerst: De Levi's® Denim Bralette als onmisbare festival-essential

De terugkeer van Y2K-trends stuwt de populariteit van denim naar nieuwe hoogten. Geen enkel item belichaamt deze tijdgeest beter dan de Levi's® Denim Bralette, die deze zomer een sterke omzetgroei laat zien. Het is uitgegroeid tot het breakout-item van het festivalseizoen en is inmiddels ook een vast onderdeel van het stedelijke straatbeeld. Levi's® omarmt de Y2K-zomer volledig met de campagne ‘A Levi's® Summer’, een eerbetoon aan zorgeloze nostalgie met een moderne, coole twist.

Anne-Catherine Lepas, Vice-President Merchandising voor Levi's Europa, zegt: “Onze cijfers tonen het aan: mensen willen deze zomer denim, en wel van top tot teen. De jort is allang geen nichetrend meer, maar volledig omarmd door het grote publiek. De zomer van 2026 staat in het teken van lichtheid, comfort en persoonlijke stijl. Levi's® biedt hiervoor het perfecte aanbod: tijdloze klassiekers, innovatieve stoffen en stijlen die door film, muziek en cultuur steeds weer een nieuwe lading krijgen. Denim hoort bij elk seizoen, en in het bijzonder bij de zomer.”