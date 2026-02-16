Lewis & Melly presenteert Pre-Spring 2026 in Sicilië

Lewis & Melly stelt zijn Pre-Spring collectie voor met een campagne geshoot in Sicilië. Luchtige silhouetten, zachte texturen en een uitgebalanceerd kleurenpalet roepen het gevoel op van een vroege lente aan de Middellandse Zee.

De collectie beweegt tussen nonchalance en verfijning: comfortabele vormen worden gecombineerd met elegante snits, ideaal voor een moeiteloze overgang tussen seizoenen.

Credits: Lewis & Melly

De Pre-Spring collectie is beschikbaar vanaf vrijdag 13 februari via de Lewis & Melly website, en in de Lewis & Melly winkels in Antwerpen, Knokke-Heist en Lier.

Over Lewis & Melly

Opgericht in 2015 door broer en zus Louis en Melanie Lemmens, groeide Lewis & Melly uit van een creatief experiment tot een gevestigde naam in de Belgische mode, geliefd om vrouwelijke, tijdloze stukken met een speelse touch.