LIEBESKIND BERLIN lanceert de Spring/Summer 2025 collectie

De LIEBESKIND BERLIN spring/summer 2025-collectie, Berlin Ease, weerspiegelt de moeiteloze vibe van het warme seizoen. Zachte pasteltinten zoals mintgroen, hemelsblauw en subtiel geel vormen een contrast met de grijze lentelucht van Berlijn en brengen tegelijk een zomerse lichtheid. De collectie draait om soepel leren tassen, aangevuld met sportieve en frisse nylon varianten – ideaal voor de overgang van lente naar zomer.

Lila

Combineert de speelse look van de cargo-mode uit de jaren 2000 met moderne functionaliteit. De compacte, maar ruime tas biedt veel opbergruimte met drie externe opgestikte zakken en een ritssluiting. Lila is verkrijgbaar in koraal, hemelsblauw en zilver en is gemaakt van stevig nylon of zacht schapenleer.

Credits: LIEBESKIND BERLIN

Cloud

Dit model maakt indruk met zijn zachte, volumineuze silhouet dat stabiliteit en verfijning combineert. De elastische rand creëert een kenmerkende geplooide look. Cloud is verkrijgbaar in twee maten: als een ruime weekendtas of als een praktische alledaagse tas.

Credits: LIEBESKIND BERLIN

Moon

Met zijn iconische halve maansilhouet, staat voor eenvoudige elegantie. Met een tweerichtingsrits en een verstelbare band kan hij zowel als schoudertas als crossbody-tas worden gedragen. Of hij nu is gemaakt van zacht schapenleer of in de veganistische nylonvariant, Moon combineert functionaliteit en individualiteit doordat hij kan worden gepersonaliseerd met een D-ringdetail.

Credits: LIEBESKIND BERLIN

Archive-collectie

Een ander hoogtepunt van de LIEBESKIND BERLIN spring/summer 2025-collectie is de derde release van de Archive-lijn, die in maart wordt gelanceerd. Naast de populaire modellen Kayla en LK 204 in frisse kleurvarianten, introduceert de collectie ook Nika – een nieuwe toevoeging geïnspireerd op de klassieke bowlingtas, met opvallende oogjesdetails.

Credits: LIEBESKIND BERLIN