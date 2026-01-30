Liebeskind Berlin lanceert de Valentine's Edit

Met de Valentine’s Edit lanceert LIEBESKIND BERLIN in februari een selectie iconische tassen in metallic uitvoeringen. De edit bestaat uit modellen die geschikt zijn voor zowel overdag als ’s avonds en combineert herkenbaar design met een moderne afwerking. Twee kleuren staan centraal: Silver en Blush.

De Valentine’s Edit is ontworpen als een praktische en veelzijdige collectie. De metallic finish geeft de tassen een opvallende uitstraling, terwijl de vormen en formaten geschikt blijven voor dagelijks gebruik. Daarmee is de edit niet alleen relevant rondom Valentine’s Day, maar ook daarna.

Ryker – Ready for the Ride

Met Ryker in metallic sta je direct in de spotlight. De minitas is verkrijgbaar in een halvemaanvormige en een strakke, hoekige variant en is duidelijk geïnspireerd op de stijl van de vroege jaren 2000. De metallic afwerking geeft het model een moderne, opvallende uitstraling. Ryker is ontworpen als statement accessoire dat een look versterkt en direct karakter geeft.

Credits: LIEBESKIND BERLIN

Cloud – Flow with Ease

Cloud beweegt moeiteloos mee van dag naar avond. Het langgerekte, geplooide silhouet geeft de tas een lichte en moderne uitstraling. In metallic uitvoering krijgt Cloud een opvallende, maar verfijnde look. Dankzij de verstelbare leren schouderriem kan de tas eenvoudig worden gedragen als schoudertas of als clutch, waardoor Cloud zich aanpast aan verschillende momenten en stijlen.

Credits: LIEBESKIND BERLIN

Bag Accessories

De Valentine’s Edit wordt aangevuld met speelse bag accessories in de kleuren milk en blue. De leren hangers in de vorm van een hart, ster en beer geven elke tas een persoonlijk accent. Subtiel, maar opvallend, en ontworpen om eenvoudig te combineren of te wisselen. Zo krijgt elke LIEBESKIND-tas een eigen, individuele touch.

De Valentine's Edit is vanaf februari verkrijgbaar in geselecteerde LIEBESKIND BERLIN winkels en online op de officiële website.