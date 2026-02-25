Life is your runway Fred de la Bretonière presenteert Spring/Summer 2026

Life doesn’t pause. Het beweegt – van moment naar moment. Met de Spring/Summer 2026 collectie vertaalt Fred de la Bretonière het dagelijks leven naar een eigentijdse runway. De campagne Life is your runway viert vrouwen die moeiteloos schakelen tussen werk, vrije tijd en alles daartussenin. Van afspraak naar afspraak.

De collectie is ontworpen voor een dynamische levensstijl. Van business en grocery moments tot holiday, cooking en night out: elk moment vraagt om een andere schoen, maar altijd met dezelfde balans tussen elegantie, comfort en beweging. De ontwerpen variëren van verfijnde loafers en pumps tot luchtige sandalen, sneakers en vrouwelijke hakken – veelzijdig en gemaakt om in te leven.

Credits: Fred de la Bretonière

Life is your runway. Walk every moment.

Met SS26 onderstreept Fred de la Bretonière opnieuw haar kern: tijdloos vakmanschap sinds 1970, voor vrouwen die hun eigen pad bewandelen in stijl.