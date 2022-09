Little Hedonist: duurzame en verantwoorde kinderkleding

Onze SS23 Collectie Mountains at Sea is de naam van het kleine dorp aan zee waar het voor kinderen altijd een feest is. Het is ook de plek waar Little Hedonist is ontstaan. De lucht is licht en fris. De geur van zout zeewater gaat hand in hand met die van zandduinen & coniferen. Het is stil, voelt een beetje verlaten in de ochtend en na het golden hour als de zon net onder is gegaan. Soms vind je een zeehond rustend op het strand.

Tijdens zomerdagen hoor je het overstemmende geluid afkomstig van kinderstemmen. Samen lachen, plezier maken en herinneringen ophalen. Ze verwonderen zich misschien over een krab, een kwal of een zeester. Enorm verleidelijk om een ​​plank te pakken en de golven in te gaan. Het is onze happy place. Come and join!

Over Little Hedonist

Little Hedonist is een 100% Nederlands label, onze producten zijn gebaseerd op de gedachte dat kinderkleding zowel comfortabel als modieus kan zijn. Met ons minimalistische design, fantastische pasvorm en de beste kwaliteit in stof creëren we een collectie die niet zomaar een basiscollectie is, maar een Basic Couture Collectie. Essentials die in alle kinderkasten mogen ontbreken, items die de kledingkast een upgrade geven, ook al zijn het basics.

Met dit in gedachten hebben we een no-nonsense, hoogwaardige, duurzame, ongelooflijk comfortabele en modieuze collectie gecreëerd die je kind het hele jaar door kan dragen. Kleding die lang meegaat, dus ook bijdraagt aan minder vervuiling van ons milieu. We gebruiken natuurlijk organische materialen naast gerecycled materiaal.

Sustainable Story

Wij werken en produceren onder het STEp Certificaat, naast onze GOTS en Oekotex certificaten. Waar GOTS en Oekotex vooral over stoffen gaan, gaat STEp verder en stelt veel meer eisen aan duurzaamheid. Het verplicht ons om duurzaam en verantwoord te zijn door de hele productieketen. Dit betekent op elke afdeling van ons bedrijf. Omdat we geloven dat kinderen de toekomst zijn, hebben we deze hoge eisen geaccepteerd en onze manier van werken waar mogelijk aangepast.

We moedigen kopers, winkels, consumenten aan om duurzaam te kopen zoals wij. Om misschien wat meer te betalen voor iets dat langer meegaat. Bewust zijn van de toekomst. Want onze kinderen zijn de toekomst!

Stop wearing out, start wearing well! Join us in this movement.

Little Hedonist, SS23