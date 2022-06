Live Online Premiere: Design Language Winter 23-24

Wat hebben de Netflix kostuumdrama Bridgerton en singer-songwriter Stromae met elkaar gemeen? En waarom zijn dit ultieme voorbeelden van de tijdgeest waarin we leven? Op 15 juni a.s. kom je alles te weten over de trends voor interieur, kleur, lifestyle, fashion, retail en visual merchandising die dan leading zullen zijn.

Design is een taal, de expressie van de tijdsgeest in vormen, kleuren en materialen. Christine helpt je om deze taal te ‘verstaan’ zodat je die kunt gebruiken bij de keuzes voor jouw collectie- of productontwikkeling. Dat is nog een hele uitdaging in een wereld, die op zijn kop staat en er per week anders uitziet.

Op woensdag 15 juni neemt ze je mee in haar research en inzichten, zodat je in twee uur helemaal bij bent.

Tijdens dit inspirerende webinar hoor je:

✔️ Welke 4 thema’s leading zullen zijn voor winter 23-24

✔️ Waar deze trends vandaan komen en hoe deze zich verhouden tot de

tijdgeest

✔️ Wat dat zegt over de behoeftes van de consument

✔️ En: hoe zich dat vertaalt in de vormentaal en kleuren(combinaties) voor winter 23-24