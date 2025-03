Livera neemt verantwoordelijkheid: stappen naar een bewuster en verantwoorder 2025

Maatschappelijke betrokkenheid en bewuste keuzes staan hoog in het vaandel bij Livera. Met trots kijkt Livera terug op de resultaten van 2024 en zet in 2025 opnieuw concrete vervolgstappen. Samen met klanten, partners en leveranciers neemt Livera verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een bewuster en verantwoorder modebeleid, met oog voor zowel mens als milieu. Met nieuwe KPI’s voor alle afdelingen, een strategische focus op materialen met een duurzaamheidsaspect en de introductie van reparatiekits in alle winkels, stimuleert Livera bewuster en langer gebruik van lingerie. Samen maken we het verschil.

Schaamteloos jezelf zijn start bij de juiste basis

Bij Livera gaat verantwoordelijkheid nemen verder dan alleen de impact op het milieu – het draait ook om mensen. Daarom heeft Livera 331 tiener-BH’s en nachthemden gedoneerd aan de LINDA.foundation, een initiatief dat gezinnen helpt in moeilijke tijden. Hiermee hoopt Livera een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van vrouwen en meisjes in moeilijke omstandigheden en tevens het belang van zelfliefde en eigenwaarde te onderstrepen. Livera staat voor schaamteloos jezelf kunnen zijn, en dat begint bij de juiste basis. Livera vindt daarom dat elke vrouw en ieder meisje recht heeft op een goede BH en een fijn nachthemd.

Over Livera

Livera is dé lingerie expert van Nederland met 100 winkels, een eigen webshop en meer dan 50 jaar kennis en ervaring. Livera biedt een gevarieerde collectie aan lingerie, ondermode, nachtmode en badmode van verschillende merken. Livera ondersteunt vrouwen in het groeien van haar zelfliefde en zelfvertrouwen. Ze weten dat geen vrouw, geen lichaam en geen smaak hetzelfde is. De selectie aan producten is dan ook altijd nauwkeurig afgemeten op haar behoeftes, haar lichaam en momenten in haar leven. Daarnaast heeft Livera duurzaamheidsinitiatieven hoog in het vaandel.