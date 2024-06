Livera's T-shirt BH wint de Radar+ test

"Comfortabel, stevig en je steun en toeverlaat!"

Een onmisbaar basisitem, net zo essentieel als een perfect basis T-shirt, is de T-shirt BH - working its magic underneath. Je wil hem nauwelijks voelen en zien, maar toch moet hij zijn werk goed doen. Het Nederlandse consumenten lifestyle magazine Radar+ testte 5 T-shirt BH's en riep Livera uit als de absolute winnaar!

Livera's t-shirt bh komt als beste uit de test

De 5 BH's werden getest op pasvorm, stevigheid, afwerking en comfort. Met een indrukwekkende score van 8 op de Radar+ schaal, kwam Livera's T-shirt Zigzag BH als winnaar uit de test. De pasvorm van Livera werd als direct perfect ervaren, met mooie cups die goed aansluiten en voldoende steun bieden. De stevigheid werd als erg prettig ervaren. De rugband onder de armen is extra breed en elastisch. Hierdoor is de BH niet alleen comfortabel, maar ook onzichtbaar onder je kleding. Wat betreft de afwerking werd opgemerkt dat de BH onder een dun wit shirtje "zo goed als onzichtbaar" is. Qua comfort beschreef Radar+ het als "Een heerlijke BH die niet knelt, goed ondersteunt - zelfs tijdens beweging en een mooi silhouet creëert. Een echte winnaar."

Voor elk figuur, elke stijl, elke dag

De Livera goes-with-everything T-shirt BH's zijn niet alleen perfect voor onder je favoriete T-shirt; deze veelzijdige stijl past bij alles in je kledingkast. Van een nette outfit, een sportieve look of lichte top tijdens een avondje uit. Gladde, ronde, naadloze cups zorgen voor strakke lijnen, natuurlijke ondersteuning en voegt "can't even feel it" comfort toe aan jouw dagelijkse looks. Met cupmaten A t/m F, met of zonder beugel en een scala aan kleuren, is er voor elke vrouw een perfect passend exemplaar beschikbaar.

Credits: Livera

