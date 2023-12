LOAVIES en DHL eCommerce lanceren unieke Sneaker als Hoogtepunt van lange samenwerking

LOAVIES, het toonaangevende modemerk bekend om zijn cutting-edge ontwerpen, en DHL eCommerce, nationale speler in pakketbezorging, slaan de handen ineen om een exclusieve samenwerking te vieren. Deze samenwerking komt tot volle bloei in de lancering van een beperkte oplage LOAVIES X DHL "one-of-a-kind" sneaker. De LOAVIES X DHL sneaker symboliseert de naadloze integratie van mode en logistiek, waarbij het unieke ontwerp een eerbetoon is aan DHL’s rol in de wereld van bezorging, gecombineerd met LOAVIES' kenmerkende stijl. Deze exclusieve sneaker wordt gepresenteerd als symbool van een lang track record van de succesvolle samenwerking tussen LOAVIES en DHL eCommerce.

De sneaker heeft een unieke uitstraling waarin LOAVIES' stijl naadloos samensmelt met de iconische kleuren van DHL, waardoor het een must-have item wordt voor modeliefhebbers. Limited Edition: Er is slechts één paar van deze exclusieve sneakers beschikbaar, en wel voor de winnaar van de speciale giveaway op de social media-kanalen van LOAVIES. Dit maakt de sneakers niet alleen uniek maar ook onbetaalbaar.

LOAVIES en DHL eCommerce kijken reikhalzend uit naar de onthulling van deze exclusieve sneaker tijdens de 'LOAVIES dazzlin’ days' op donderdag 21 december op sociale media.

De langdurige samenwerking tussen DHL eCommerce en LOAVIES weerspiegelt de samenwerking tussen innovatieve logistiek en grensverleggende mode. DHL eCommerce, met een bewezen staat van dienst in multi-channel bezorging en digitalisering, biedt LOAVIES de perfecte logistieke ondersteuning om te groeien en snel te kunnen leveren.

LOAVIES, als pionier in de online fashionwereld, heeft haar reputatie opgebouwd met inspirerende stijlen en een snelle bezorgservice waardoor zij voortdurend de klantverwachtingen overtreffen.

De LOAVIES X DHL eCommerce sneaker is een tastbare viering van deze vruchtbare samenwerking en biedt modeliefhebbers de kans om een stukje geschiedenis te bemachtigen. Volg LOAVIES en DHL eCommerce op sociale media en neem deel aan de winactie voor de unieke kans om het enige paar van deze exclusieve sneakers te bemachtigen.