LolaLiza introduceert 'The Fall Reset', een collectie voor werk én weekend

LolaLiza trapt het najaar af met 'The Fall Reset': een nieuwe collectie voor álle aspecten van het leven. Van kantoor tot borrel, deze drop biedt veelzijdige looks met denim en de geliefde co-ord sets die makkelijk te combineren zijn.

Het kleurenpalet dit seizoen bestaat uit bordeaux, blauw en donkergroen. Tailored pakken en sets zorgen voor een sterke uitstraling, terwijl geborduurde, fijne en kleurrijke details een vrouwelijke touch toevoegen. Geribde stoffen en structuren geven de collectie extra diepte én warmte om een nieuw seizoen tegemoet te gaan.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

Ready. Set. LolaLiza!

Nieuw dit seizoen: LolaLiza lanceert haar eerste activewearlijn. De sportieve looks zijn ontworpen voor beweging én ontspanning, met aandacht voor stijl en draagcomfort.

The 'Fall Reset' is vanaf 14 augustus verkrijgbaar in alle LolaLiza-winkels en via de LolaLiza-website.