London calling: STUDIO AR presenteert zijn FW25 collectie geïnspireerd op het Britse stadsleven

STUDIO AR, het Amsterdamse label dat bekend staat om zijn veelzijdige en trendy designs, kondigt met trots de lancering van hun FW25 collectie aan. Bekend van iconische leren jassen en stijlvolle faux fur, blijft STUDIO AR veelzijdige collecties creëren waarmee ze luxe toegankelijk maken voor een breed publiek.

De kern ligt in veelzijdigheid

Opgericht in 2018 door de eigenaren van ARMA, onderscheidt STUDIO AR zich door luxe materialen te combineren met veelzijdige ontwerpen. Veel items uit de collectie zijn reversible, om hun klanten zo veel mogelijk stylingopties te bieden. Ontworpen voor de moderne, drukbezette vrouw, biedt het merk functionaliteit zonder in te leveren op een luxe uitstraling. Door het toegankelijke prijsniveau maakt het merk hoogwaardige materialen beschikbaar voor een groot publiek waardoor ze de afgelopen jaren een breed scala aan trouwe volgers hebben vergaard.

Credits: STUDIO AR

Een eerbetoon aan Londen

Elk seizoen haalt het merk inspiratie uit een nieuwe stad. Voor FW25 weerspiegelt de collectie de essentie van Londen, met tinten geïnspireerd op het grijze Britse weer afgewisseld met de warme aardetinten van de iconische bakstenen architectuur van de stad. Zoals te zien is in het lookbook, werden de modellen vergezeld door dalmatiërs en gefotografeerd in een traditioneel Brits huiskamerdecor. De collectie vangt het veelzijdige karakter van Londen, met stukken die zowel casual als chic gedragen kunnen worden. Hoogtepunten uit de collectie zijn de krachtige leren sets, jassen van faux fur en praktische wollen mantels.

Toetreding op de Duitse markt

Een ander hoogtepunt dit seizoen is de zelfstandige toetreding van het merk op de Duitssprekende markt, gestart vanaf het FW25 verkoopseizoen. STUDIO AR wordt al vertegenwoordigd door prestigieuze retailers zoals GLOBUS en Breuninger, en hoopt zijn aanwezigheid nog verder uit te breiden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De collecties zijn vanaf nu verkrijgbaar via de eigen showrooms in Badhoevedorp en Düsseldorf en tijdens een pop-up showroom in München. De lancering in Duitsland wordt feestelijk gevierd tijdens de Düsseldorf Fashion Days, waar klanten de kans krijgen om de collecties én de gezichten achter het merk te leren kennen.

Credits: STUDIO AR

Over STUDIO AR

In 2018 startten familie en ondernemers Arden en Maral Aykaz, mede-eigenaren van moederbedrijf ARMA een nieuw label onder de naam STUDIO AR. Het groeide uit tot een geliefd merk voor vrouwen met tegenwoordig meer dan 200 verkooppunten in Nederland en 150 internationaal. Met hun jarenlange kennis over leer, shearling en suède shop je gegarandeerd een kwaliteitsproduct, waar je jaren mee vooruit kan.