Longchamp lanceert nieuwe tassenlijn 'Le Cadence'

Het Franse modehuis Longchamp lanceert met 'Le Cadence' een nieuwe tassenlijn voor de herfst/winter 2026-collectie. Volgens het bedrijf is bij de ontwikkeling speciale aandacht besteed aan het samenspel van details, met als doel een combinatie van moderniteit, lichtheid en tijdloze verfijning in één product. Longchamp positioneert de lijn als het nieuwe silhouet van het seizoen en daarmee als een nieuw referentiepunt binnen het eigen tassenassortiment.

Le Cadence is ontworpen voor het dynamische dagelijkse leven en past dankzij de zachte lijnen en vloeiende proporties naadloos in verschillende situaties, van kantoor tot weekend. De tas functioneert volgens Longchamp op elk moment van de dag, van zakelijke afspraken en boodschappen tot na het werk, zonder dat de draagster van tas hoeft te wisselen. Het bedrijf omschrijft de lijn als een natuurlijke metgezel die zich flexibel aanpast aan verschillende behoeften, zonder opdringerig of omslachtig te zijn.

Credits: Longchamp

Bij de materiaalkeuze kiest het bedrijf voor volnerf rundleer met een gelijkmatige nerf, voor een zacht gevoel en een bijna fluweelachtig oppervlak. Het leer staat volgens Longchamp symbool voor het eigen vakmanschap in de tassenproductie. Er is bewust afgezien van een binnenvoering, waardoor de natuurlijke textuur van het leer zichtbaar blijft. Dit geeft de tas volgens Longchamp extra diepte, authenticiteit en waarde.

Ook in de details blijft Longchamp trouw aan de eigen designtaal, maar geeft er voor Le Cadence een eigentijdse interpretatie aan. Hoogwaardige materialen en fijne metalen hardware in een lichte goudtint zorgen voor subtiele accenten. Ze verlenen de tassen een elegant, tijdloos karakter dat zich onderscheidt van seizoensgebonden trends en de signatuur van het huis herkenbaar maakt, zelfs in een nieuw model.

De lijn is verkrijgbaar in twee formaten, geschikt als compacte dagelijkse metgezel en als ruimere variant. Kenmerkend is de dubbele overslag, die Le Cadence een zachte contour en een moeiteloze uitstraling geeft. Een in lengte verstelbare schouderriem maakt meerdere draagwijzen mogelijk: kort in de hand, aan de arm of lang over de schouder, afhankelijk van de gelegenheid en de wens van de draagster.

Credits: Longchamp

Qua kleur kiest Longchamp voor vijf tijdloze tinten die ook na het seizoen draagbaar blijven: zwart, bordeaux, mokka, dulce en vanille. Met deze selectie positioneert Longchamp Le Cadence als een duurzame aanvulling op het assortiment, in plaats van een puur seizoensproduct.

“De Le Cadence is een tas met een natuurlijke lichtheid die moeiteloos in het dagelijks leven past. Ze begeleidt haar draagster van 's ochtends tot 's avonds en voelt natuurlijk aan op de meest uiteenlopende momenten. Ontworpen als een moderne essential, combineert ze comfort, veelzijdigheid en een tijdloze stijl”, zegt Sophie Delafontaine, creatief directeur van Longchamp.

Met Le Cadence voegt Longchamp een model toe aan de herfst/winter 2026-collectie dat functionaliteit en het vakmanschap van het huis centraal stelt, in plaats van te focussen op seizoensgebonden opvallendheid.