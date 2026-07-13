 

Longchamp toont herfst/wintercampagne 2026 met Parijs als decor

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Credits: Longchamp / Dan Martensen
PRESS RELEASE
Door Press Club

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Het Franse lederwarenmerk Longchamp presenteert de campagne voor herfst/winter 2026. Centraal staat een jonge Parisienne op diverse locaties in de Franse hoofdstad, zoals de oevers van de Seine en de kenmerkende Haussmann-architectuur. De campagne is opgedeeld in twee hoofdstukken, herfst en winter, en volgt de stijl van de protagoniste gedurende de seizoenen.

Credits: Longchamp / Dan Martensen

In de beeldenserie staan verschillende tassenmodellen uit de Le Pliage-collectie centraal, waaronder de Le Pliage Xtra en de Le Pliage One in een nieuwe, monochrome uitvoering. Nieuw dit seizoen is ook de Le Cadence-lijn, gepositioneerd door Longchamp voor dagelijks gebruik.

Credits: Longchamp / Oliver Hadlee Pearch
OVER HET MERK
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