Louis Vuitton lanceert herencapsulecollectie voor de herfst als voorproefje op SS27

Het Franse luxehuis Louis Vuitton lanceert eind september 2026 een nieuwe herencapsulecollectie, geïnspireerd op een picknick in de openlucht op het Engelse platteland. De collectie, ontworpen door creatief directeur voor herenmode Pharrell Williams, dient als een vroeg voorproefje op de aanstaande lente/zomer 2027-collectie van het huis. Het speelt in op de overlap tussen decorum en functionaliteit, de kern van Williams' visie op de moderne dandy-stijl.

De collectie weerspiegelt het erfgoed van verfijnd reizen van Louis Vuitton door middel van patronen, paletten en prints die de natuur uitbeelden, gecombineerd met warmte en weerbestendigheid voor het tussenseizoen. Natuurlijke tinten en strakke lijnen suggereren een elegante buitentafelsetting. Grafische details zoals boeketten met wilde bloemen en champagne op ijs zijn verwerkt in kledingstukken en accessoires.

Credits: Louis Vuitton

Belangrijke stoffen zijn dubbelzijdige wol en een gewatteerde katoenen Damier-ruit. Daarnaast is er een landschapsprint in olieverfstijl die het Monogram integreert op mohair en leer. Het palet varieert van mistige, door wolken verzachte tinten tot bedauwd gebladerte, statige bosgroene en legergroene tinten van kampeeruitrusting. Het eindigt met een Monogram-picknickkoffermotief dat het verhaal van de collectie samenbrengt.

Praktische maar verfijnde stukken definiëren de ready-to-wear: strak gesneden flanellen, gewatteerde nylon voeringen, gestructureerd breiwerk en bont, en wollen overjassen. Deze zijn ontworpen om naast de formele collectie te passen, zodat de garderobe gemakkelijk overgaat van zakelijk naar buitenavontuur. Een omkeerbaar werkjack van dubbelzijdige wol, kasjmier en zijdejacquard heeft aan de ene kant een all-over Monogram Heritage-print en aan de andere kant een enkel insigne. Bombers verschijnen in katoen-wol breisel en bedrukt fleece. Een gilet van nertsenbont heeft een verloop-intarsia-ontwerp gebaseerd op de Damier-ruit. De op maat gemaakte chino's hebben omgeslagen manchetten met knopen of cargozakken.

Credits: Louis Vuitton

Het Monogram zelf wordt op verschillende manieren behandeld in de capsule: verouderd voor een gedragen effect, geminimaliseerd als Nanogram op zijden voeringen, geweven als referentie naar een tafelkleed, in reliëf aangebracht, of weergegeven als een ton-sur-ton jacquard of verloopflock. De Monogram Highlands-accessoirelijn bevat kunstwerken in pastelkrijtstijl van valleien, kusten en bergketens op kleine lederwaren, inclusief een handgetekend picknickmandmotief.

Hoogtepunten onder de tassen zijn een trompe-l'oeil Picnic Keepall 45 in mandvlechtwerk met een appelvormig leren bagagelabel, en een nieuwe LV Louis Bear-bedel die zijn eigen miniatuur picknickmand met Monogram-canvas voering draagt. Een uitbreiding van de Transversal Monogram Surplus-tassenlijn herwerkt de reisklassiekers van Louis Vuitton, waaronder de Speedy 30, Jet Lag Bag, Steamer, Keepall 50, Locker Dopp Kit, Horizon 55 en Christopher East West, in katoenjacquard met leren patches en banden in een olijf- en bruintint.

Het schoeisel omvat de LV City Ranger, in combat boot- en derbystijlen van kalfsleer of suède, met details als een gewatteerde leren enkelkraag met Monogram-reliëf en Monogram Flower-veterhaken. Daarnaast is er de LV Remix Ranger Boot met een robuuste rubberen profielzool en Transversal Monogram Surplus-panelen. De op skate geïnspireerde LV Tilted keert terug met een bovenwerk van Monogram Flower-gingham. De op vintage basketbal geïnspireerde LV Trainer verschijnt in bordeauxrood suède en leer of in olijfgroen Transversal Monogram Surplus-canvas met chocoladebruine kalfsleren details.