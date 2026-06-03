De Louis Vuitton Lente-Zomer 2027 Heren Pre-Collectie, ontworpen door Creatief Directeur Herenmode Pharrell Williams, trotseert de elementen. Een veelzijdige garderobe voor de reizende man past zich aan wisselende weersomstandigheden aan. De collectie is ontworpen voor een leven tussen continenten en hoofdsteden met onvoorspelbare voorspellingen. Veelzijdige kledingstukken en accessoires zijn ontworpen voor een koffer die is ingepakt voor veranderlijke klimaten en dynamische dresscodes. Afgestemd op beide soorten overgangen, belichamen ze de hedendaagse dandy-stijl in een fusie van verfijning en veerkracht. Pharrell Williams omarmt de natuurlijke elementen die terugkeren in zijn filosofie. Dit komt tot uiting in kleding en iconografie die de cultuur van regenkleding ondermijnen en vieren. De collectie toont hoe mensen zich aanpassen aan en verhouden tot de krachten van de natuur.

Monogram reporter / Composities van gemengde materialen

Verweerde Monogram Reporter-constructies, geïnspireerd op werkkleding uit de jaren tachtig, combineren gecoat canvas met panelen van bruin suède of leer. De ontwerpen doen denken aan klassieke wandelkleding. Een blauwe nylon puffer is gestructureerd met schouderpanelen van leer met een ingeslagen Monogram. Een omkeerbaar leren gilet van oranje gecoat canvas heeft panelen van suède. Een subtiel met Monogram gelaserd denim werkpak is geaccentueerd met suède. Bij de tassen worden vervaagde Classic Monogram-canvassen in blauw en geel ondersteund door een basis van cognackleurig suède. Ze zijn versierd met VVT-handvatten en tags met een varsity-logo. Deze stijl is doorgevoerd in de Keepalls, de Nil, de Flaneur, de Christopher, een hard-sided cross-body Trunk en Watch Case, en in reis- en kleine lederwaren. Bij de schoenen is het motief aangepast in gemengde materialen voor de LV Drop en de LV Trainer.

Credits: Louis Vuitton

De weerman / Versterkte archetypen

De collectie wordt gekenmerkt door geoptimaliseerde basisstukken voor herenmode en regenkleding, uitgevoerd met het savoir-faire van Louis Vuitton. Als knipoog naar de weerman die verslag doet vanuit het oog van de storm, is een duurzame pufferjas uitgevoerd in een maatwerkstof van mini-Monogram jacquard voor een formele uitstraling. De gele regenjassen van vissers zijn geïnterpreteerd in glanzend kalfsleer. Deze kleurnuance, een favoriet van Pharrell Williams, komt terug in voeringen en accessoires. Een zakelijk pak, op maat gemaakt met een riem, krijgt een ontspannen karakter. Omkeerbare items omvatten gebreide truien met een kabelpatroon aan de ene kant en Monogram aan de andere. Opvouwbare stukken, zoals een fleece blouson, kunnen worden samengeperst in hun eigen voorvak. Hoodies, T-shirts en polo's zijn uitgevoerd in kasjmier voor een luxueuze touch.

Credits: Louis Vuitton

Vertroebelde waarneming / Trompe l'oeil

Het onvoorspelbare weer inspireert een studie naar optische illusie. Trompe L'Oeil Jersey-items zijn leren kledingstukken en accessoires, vervaardigd met een uitzonderlijke druktechniek. Hierdoor hebben ze zowel de uitstraling als het gevoel van klassiek grijs sweatstof. Ze zijn versierd met het Vuitton-logo en omvatten een hoodie met rits, een Keepall 50, een Speedy 30 en een Track-rugzak. Andere uitingen van trompe l'oeil zijn een denim jack met zilvercoating dat nat lijkt van de regen, en een kasjmieren pak dat zich voordoet als denim. Een bruin geschoren nertsen bomberjack imiteert chinchilla, en een vest met wafelpatroon doet zich voor als tweed. Kleurrijke Monogram-stiksels op een capuchonjack en een trucker-trui met kwartrits simuleren het herstellen van door het weer versleten kleding. Tot slot siert een sponzige rubberspray, die lijkt op modderspatten, een blauw denim jack en de LV Trainer- en LV Ranger-schoenen.

Credits: Louis Vuitton

Weerpatronen / Motieven

Een verhalende cartoonprint volgt een dag uit het leven van een jonge zakenman. Hij wordt wakker en pakt een koffer in een zonnig New York City, dat al snel stormachtig wordt. Vervolgens stapt hij op het vliegtuig naar Parijs, waar het weer opnieuw is omgeslagen. De animatie verschijnt als laserprint op een denim werkpak, op overhemden, in voeringen, op canvas reisaccessoires en op kleine lederwaren. Een Monogram Flower Field-motief transformeert bloemen in camouflage op een bedrukte fleece blouson, een gewatteerd overshirt van laser-ripstop en een bedrukte katoenen-denim broek. Een zijden bowlingset is versierd met een Speedy Infinity-patroon. Borduurwerk van sleutels en sloten, verbonden met het erfgoed van het Huis, siert een blouson en verschijnt als fil-coupé op een overhemd en chino's. De Surplus Brut is een herinterpretatie van de Monogram Surplus Brut in een denim en voering. De vezels creëren een driedimensionale diepte waardoor het patroon lijkt te vervagen en weer te verschijnen. Dit motief is te zien op een jack met rits, een denim broek, een gebreid item, in accessoires zoals City-tassen en kleine lederwaren, en in voeringen.

Credits: Louis Vuitton

Inpakken / Tassen

Het verweerde Monogram Reporter-motief debuteert in blauw en geel gecoat canvas met een basis van cognackleurig suède. Het heeft VVT-handvatten en tags met een varsity-logo. Het motief is te zien op Keepalls, de Nil, de Flaneur, de Christopher, een hard-sided cross-body Trunk en Watch Case, reisaccessoires en kleine lederwaren. De voering is voorzien van een marquage à chaud met een animatie van een paraplu en logo. De Jersey Trompe L'Oeil-tassen zijn gemaakt van bedrukt suède dat sweatstof imiteert. Ze zijn versierd met het Vuitton-logo, VVT-afwerkingen en tags. De collectie omvat een Keepall 50, Speedy 30 en een Track-rugzak. Het Surplus Brut-motief is geïnterpreteerd in donkerblauw, soepel denim met een laserprint en een dégradé-effect, alsof het is vervaagd door de regen. Het komt terug in een Speedy, Keepall, Nil, Jet Lag en Nano Bastille, evenals in reisaccessoires en kleine lederwaren met een marquage à chaud-voering. Een uitzonderlijke Keepall 35 in Classic Monogram-canvas heeft een glanzende regendruppelversiering in 3D-print en een leren bagagelabel met wolkenprint. De cartoonprint verschijnt op kleine lederwaren die eveneens zijn gevoerd met de marquage à chaud. Een parapluvormige tas van Monogram Canvas belichaamt de geest van de collectie.

Credits: Louis Vuitton

Uitrusting / Hoeden, zonnebrillen en sieraden

De LV Lock-zonnebril, met zijn kenmerkende 'trunk-lock'-detail op de pootjes, debuteert in een nieuwe 'Round Square'-vorm. De bril is verkrijgbaar in zwart met gouden details en donkere glazen, en in zwart met kleurverloop, zilveren details en oranje glazen. De LV Heritage-zonnebril, met zijn op koffers geïnspireerde hoeken, is uitgevoerd in krokodillenleer. Een pet, gemaakt met het Monogram Reporter-motief met waseffect, is geborduurd met een label in varsity-stijl. Een nieuwe, minder volumineuze versie van de LV Crush-beanie debuteert in subtiel Monogram met een omgekeerde jerseysteek. Gebreide sjaals hebben Monogram aan de ene kant en de blauwe en gele accentkleuren van de collectie aan de andere. Een zijden foulard is versierd met de cartoonprint. De sterling zilveren LV Sailor-armband is opnieuw vormgegeven in levendige kleuren. Nieuwe, op het weer geïnspireerde toevoegingen aan de verzamelbare zilveren LV Yours-bedels, zoals een pet en een paraplu, verschijnen naast bedels van de Speedy P9, een slot en een sleutel. De tassenbedels omvatten een LV Whistle en een LV Umbrella. De Louis Bear-mascotte tassenbedel verschijnt in een miniatuur gele regenjas.

Credits: Louis Vuitton

Voetafdrukken / Schoenen

Schoenen zijn doordrenkt met een veelzijdigheid die het weer trotseert. De LV Ranger, met zijn outdoor-uitstraling, is een lichtgewicht wandelschoen gemaakt van zwart suède, rubber en ripstop, en geplaatst op een rubberen wandelzool. De LV Drop 300-sneaker, die de Monogram Reporter-tassen weerspiegelt, evolueert met een bovenwerk van pluizig mohair en mesh en suède details. De sneaker is verkrijgbaar in een breed scala aan kleurencombinaties. De LV Titled-sneaker verschijnt in de Monogram Reporter-constructie. Daarnaast is er een tonale laserprint van het stripboekmotief op denim, een versie in Jersey Trompe L'Oeil, en een uitvoering in leer en suède met stikseldetails. De LV Trainer keert terug in lasergeprinte Monogram Reporter-kleurcomposities. Er is ook een groen-oranje versie van ripstop en nylon, en een uitvoering met de Speedy Infinity-print in blauw en geel. Een 'Mud Trompe L'Oeil'-effect, gecreëerd met een sponzige rubberspray op nylon ripstop, krijgt vorm in een LV Trainer en LV Ranger. Het lijkt alsof ze door de modder hebben gelopen.

Credits: Louis Vuitton