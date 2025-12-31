Louis Vuitton onthult FW26 Trunk Edition-collectie voor heren

Louis Vuitton introduceert de Trunk Edition voor Herfst-Winter 2026, ontworpen door Pharrell Williams, Creative Director van de herencollectie. De collectie, die op 5 februari 2026 wordt gelanceerd, omvat een complete overgangsgarderobe voor heren, samengesteld uit zorgvuldig gekozen, hoogwaardige, tijdloze stukken die gekenmerkt worden door moeiteloze elegantie. De lijn is vernoemd naar het allereerste product van het Huis – de canvas koffer die in 1854 door de oprichter werd vervaardigd – en belichaamt het tijdloze vakmanschap en de verfijning die de kern vormen van Louis Vuitton.

Net als de erfgoedkoffer combineert de veelzijdige garderobe het vakmanschap van Louis Vuitton met een pragmatische geest die tot uiting komt in kledingstukken en accessoires die zijn ontworpen om moeiteloos van 's ochtends tot 's avonds te dragen. Een modern, casual silhouet met een vleugje formaliteit krijgt vorm in discrete maar doordachte, uitzonderlijke ontwerpen die zijn gemaakt vooreen transseizoensklimaat. De collectie is uitgevoerd in ingetogen natuurlijke kleuren en bestaat uit een palet van beige, blauw, bruin en zwart. Elk kledingstuk is voorzien van een emblematisch, op leer geïnspireerd label met een inscriptie die de ethos van duurzaamheid van de Trunk Edition weergeeft.

Credits: Louis Vuitton

Met gemak en moderniteit weerspiegelt de ontspannen snit de casual verfijning van de lijn. Pakken van ademend zijde-wol canvas combineren de duurzaamheid en elegantie van de stof, terwijl pakken van zijde-kasjmier mix lichtgewicht en verfijnd zijn. Blazers van dubbelzijdig wol-kasjmier mix zijn zonder voering gemaakt voor een lichte en flexibele pasvorm. De ultieme weekendgarderobe bestaatuit hoogwaardige vrijetijdskleding, waaronder een licht truckerjack en een blouson met capuchon van fluweelachtig nubuck, een gebreide hoodie van dubbelzijdig kasjmier en een werkpak van katoen-zijde denim dat stoerheid combineert met op maat gemaakte elegantie.

De waarden van de Trunk Edition komen tot uiting in LV Touch, een nieuwe lijn herenlederwaren die is gebaseerd op verfijnde functionaliteit en een discreet ontwerp. Deze lijn, die het savoir-faire van Louis Vuitton belichaamt, bestaat uit vier tijdloze tassen die zijn vervaardigd van natuurlijk soepel, generfd kalfsleer, dat – in combinatie met suède accenten en voeringen – de zintuiglijke ervaring die centraal staat in ‘the touch’ naar een hoger niveau tilt. Details verwijzen naar de reisgeschiedenis van Louis Vuitton en roepen een workwear uitstraling op: een ton-sur-ton suède voorvak met een gestikt V-ontwerp verwijst naar het emblematische V-wapen van Gaston-Louis Vuitton, terwijl een V-vormige karabijnhaak een functionele maar speelse toets aan elke tas toevoegt. De Trunk Edition-collectie omvat ook drie nieuwe must-have schoenontwerpen.