Louis Vuitton onthult Lente-Zomer 2026 pre-collectie voor heren

De Louis Vuitton Lente-Zomer pre-collectie 2026 voor heren van Pharrell Williams trekt zich terug op het Engelse platteland. Met het oog op het sartoriale erfgoed dat is verankerd in de bucolische traditie van de natie, ensceneert de Men’s Creative Director een ontmoeting tussen klassieke landelijke kledingvoorschriften en de dandy in het centrum van het mannenrijk van Louis Vuitton.

Door deze chemie versmelten de genetica van de eeuwige plattelandsdandy met die van de hedendaagse stadsdandy in uitdrukkingen die worden versneld door de Parijse savoir-faire van het Huis. De fusie materialiseert zich in de culturele uitwisseling van garderobegenres gedreven door de LVERS-ideologie die de Studio Prêt-à-Porter Homme drijft: de mentaliteit van een diverse wereldwijde gemeenschap verbonden door de creativiteit, kwaliteit en onderscheidingsvermogen gesymboliseerd in de iconografie van Louis Vuitton.

Credits: Louis Vuitton

De collectie wordt gesymboliseerd door het Monogram Surplus. Een aanpassing van de camouflage kenmerkend voor de uitdrukking van Pharrell Williams bij Louis Vuitton, het motief haalt inspiratie uit de patronen en texturen van een country performance garderobe gemaakt om te mengen in de natuurlijke omgeving van het landschap. Weergegeven in een gedempt palet toegepast op verweerde materialen in kleding en accessoires, het embleem verbindt de codes van camouflage en landelijke bezigheden met het erfgoed van Louis Vuitton in een nieuwe handtekening patroon voor het huis. Het Monogram Surplus wordt geïnterpreteerd in de hele collectie in een rijkdom van verzinsels en versieringen uitgevoerd door de deskundige savoir-faire van Louis Vuitton. Het komt ook voor in schoenen en tassen, en in een lijn van glamping apparatuur, waaronder tenten, stoelen en slaapzakken.

Credits: Louis Vuitton

Opgezet in twee delen, hoofdstuk een van de collectie plaatst de Louis Vuitton dandy in de buitenlucht van het Engelse platteland, terwijl hoofdstuk twee het legendarische landhuis betreedt. Op basis van ontspannen bucolische bezigheden, de eerste aflevering ambachten een overgangsherfst garderobe weergegeven in de natuurlijke kleuren van het Britse landschap en het weer. Het historische kleermakerswerk en de materialen van de plattelandsgarderobe worden verstedelijkt en dandyachtig gemaakt. De tweede tranche roept de gezelligheid op van landelijke residenties in geraffineerde winterse expressies, belichaamd door de ontspannen formaliteit die eigen is aan de omgeving. De elegante silhouetten van nobele dandy's zijn gesneden uit stoffen die zijn verankerd in de kledingvoorschriften voor avonden en zijn losjes geïnspireerd op de interieurs en het decor van landhuizen.

Credits: Louis Vuitton

De dandy tailoring, belichaamd door een Prince of Wales Monogram jasje en gilet gedragen met een wollen short, eert de Britse traditie. Het komt tot uiting in de emblematische kraagloze jacks van het huis, gemaakt met historische ruitjes, en in kledingstukken die de codes van het land en de stad met elkaar verbinden: een puffer geweven van tweed, een gilet gewatteerd met Monogram en een canvas veldjas met Monogram erop. Technische kleding is er in overvloed in trackjacks van gemengde materialen en grafische performancekleding. Bosgroen kleurt de Monogram Surplus, een camouflage-achtig patroon in een canvas jack met kralen capuchon, een nylon jacquard blouson en een bedrukt denim pak op maat. Als eerbetoon aan het Britse weer verschijnt het Monogram Waterdrops-motief in een omkeerbaar windjack en een zijden set, terwijl de druppels ook een blauw denim Harrington-jack met glinsterende hotfix verfraaien. Het LV Animal-motief bootst het LV Blason-patroon na.