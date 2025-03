Louis Vuitton onthult LV Spring 25 by Pharrell Williams

Synaesthesie is een fenomeen dat menselijke manieren van waarnemen verrijkt. In de geest van Pharrell Williams uit het zich in een manifestatie van muzieknoten en kleuren. Voor de Louis Vuitton Spring 2025 Men's Collection maakt de Men's Creative Director gebruik van deze intuļtieve correlatie in een tussenseizoengarderobe die muziek omzet in kleur en vorm. De aanpak schildert het voorstel in een instinctief palet dat rijke neutrale nuances contrasteert met levendige formaties van kleur. De caleidoscoop geeft een licht silhouet dat geworteld is in de relatie tussen preppy dresscodes en de streetwearcultuur die inherent is aan Pharrell Williams. Doordrenkt met de geest van de lente materialiseert het in een overgangsgarderobe die wordt gekenmerkt door het elegante gemak dat ontstaat wanneer casualwear en preppy tailoring samenkomen.

Dit zintuiglijke thema is ook verwerkt in de kleuren en iconografie van de accessoires. De LV Blason Denim komt tot uiting in een Speedy 40 en een Montsouris rugzak en is voorzien van het logo in veelkleurige borduursels. Taigarama tassen – in Taiga leer met Monogram – materialiseren zich in de heldere nuances van de zon en de lucht in Pulse tassen en iconen, waaronder een Keepall, Discovery en Slim rugzakken, een Wallet Trunk en een Horizon trolley. De muzikale kern van de collectie wordt benadrukt door kleine items zoals een Baladeur, een Music Player-tas en een LV Tape-kaarthouder.

Credits: Louis Vuitton Spring 2025 Men's Collection

Taigarama accessoires van leer en Monogram in zonnegeel en hemelsblauw krijgen vorm in riemen, armbanden, sleutelhangers, bag charms in de vorm van een krab en een schildpad, evenals doorschijnende LV Clash Low Square zonnebrillen, hangers en broches. Tot de accessoires behoren verder LV Super Vision Light zonnebrillen in verschillende silhouetten met gekleurde glazen met kleurverloop. Het groen-paarse gradiėnt komt terug op een pet met logo in strass, op een Blason pet, op een bucket hoed, op een bandana en op Monogram sokken en dassen. Het kleurt ook iriserende bag charms in de vorm van krabben, schildpadden en een speels MP3-muziekzakje.