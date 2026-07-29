Louis Vuitton presenteert formele lente/zomer 2027 herencollectie van Pharrell Williams

Het Franse luxe modehuis Louis Vuitton lanceert op 3 september 2026 de formele collectie voor lente/zomer 2027. De collectie, ontworpen door creatief directeur herenmode Pharrell Williams, biedt nieuwe voorstellen voor zakelijke en gelegenheidskleding. Moderne functionaliteit wordt gecombineerd met een knipoog naar de originele preppy-stijl. Ready-to-wear, tassen, accessoires en schoenen omvatten drie tijdloze categorieën: Timeless Business, Modern Tailoring en Evening. Deze zijn opgebouwd rondom essentiële items voor het tussenseizoen, back-to-school en evenementen.

Strak gesneden pakken krijgen een meer toegankelijke update, maar blijven trouw aan pure elegantie. Ze zijn voorzien van subtiele details zoals hangende LV-logomedaillons, drukknopen en manchetknopen. Andere details zijn merkknopen van hoorn, metaal of strass, ingelegde leren ritslipjes, geborduurde patches en verspreide monogrampatronen in luxe zijde-, wol- en kasjmiermixen. Maatwerk en ready-to-wear tailoring volgen drie klassieke structuren: de wijder gesneden Gaston, de slankere Napolitana en het meer traditionele, getailleerde Pont Neuf-jasje. Elk ontwerp is bedoeld om naadloos in een bredere garderobe te passen.

Credits: Louis Vuitton

Het archetypische trainingsjack wordt opnieuw benaderd als een statement van verfijning. Verfijnde texturen zoals glad kalfsleer en gevilt wol worden gecombineerd met klepzakken met drukknopen. Omkeerbare wol-kasjmiermixen hebben een all-over monogram of een enkel strass-embleem. Gebreide merinowol is afgewerkt met leer met een mini-monogram stempel. Elk jack heeft een opstaande kraag die dichtgeritst of opengevouwen kan worden. De smokingstijl wordt vernieuwd door een workwear-invalshoek in grain-de-poudre wol met satijnen accenten of een trui-achtige breistof. Details zijn onder meer dubbele kniepanelen met Monogram Flower-klinknagels, zijden voeringen met monogram, kralenborduurwerk, overslagfronten met sjaalkraag, kristallen Damier-knopen en soepele, superfijne wollen crewnecks. Overhemden zijn verkrijgbaar in delicate monogram-popeline en mini-monogram jacquard zijdesatijn, ontworpen als duurzame basisstukken voor overdag en 's avonds.

Slimme, praktische details brengen elegantie in de dagelijkse garderobe. Een drie-in-één technisch jack combineert een waterafstotende wollen twill jas met rits met een nylon monogram-gilet met hoge kraag en een opvouwbare capuchon. Elk element kan afzonderlijk of samen worden gedragen. Een winterse scooterparka van wol-katoen en een omkeerbaar gewatteerd gilet van wolflanel completeren het bovenkledingaanbod. Beide items hebben een verstelbare taille en een waterafstotende keerzijde in neutrale tinten met subtiele merkdetails.

Credits: Louis Vuitton

De collectie bouwt voort op het reiserfgoed van Louis Vuitton met een uitgebreide LV Aerogram-lijn, die verwijst naar markeringen op het luchthaventerrein. De Fastline Backpack en Boarding Messenger zijn nu verkrijgbaar in chocoladebruin, naast de Takeoff Pouch, Pocket Organizer, Gate Briefcase en Avenue Slingbag in een breder scala aan kleuren. De Taurillon Monogram-lijn van leer met reliëf, inclusief de Christopher-rugzak, Keepall-tas, Horizon-bagage en Dopp Kit, wordt geïntroduceerd in bosgroen. De Taiga-lijn van handbagage en kleine lederwaren keert terug in marineblauw, olijfgroen en granaatrood.

De formele schoenencapsule wordt vernieuwd met vijf lijnen. De Louvre-lijn biedt Richelieu- en loafer-stijlen in langwerpige silhouetten met een Goodyear Flex-constructie die reparatie mogelijk maakt. De Westminster-lijn past het Lozine-patroon van de reiskoffers van Louis Vuitton toe op derby's en loafers met rubberen zolen. De Mayfair, geïnspireerd op de klassieke Engelse dandy, verschijnt als een flexibele, repareerbare Chelsea-boot, derby en loafer. De terugkerende LV Gent-lijn biedt met zijn Sacchetto-constructie een ultrazachte loafer in suède of gepolijst kalfsleer. Een LV Oxford-loafer van geglazuurd kalfsleer is geïnspireerd op de Capucine-tas van het modehuis en is afgewerkt met een half-Monogram Flower-gesp ingezet met kristal.

Zonnebrillen in de LV Signature-stijl zijn verkrijgbaar met camelkleurige glazen, een schildpad-montuur en zilveren pootjes, of met een kristalgrijs montuur en donkergroene glazen. Textielaccessoires omvatten de Monogram Stellar Scarf in kasjmier met Monogram Flower-borduurwerk. Daarnaast zijn er dassen in LV Flowers Stripes, Spaced Monogram, Check, LV Patchwork, Monogram Flowers Allover en Mini Monogram Spaced Out jacquard. Vlinderdassen en pochetten zijn afgewerkt met een mini-monogram.