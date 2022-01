‘LUST FOR LIFE’ - D'ETOILES CASIOPÉ COLLECTION F/W 2022

INSPIRATIE

Deze nieuwste D'ETOILES CASIOPÉ Fall / Winter 2022 collectie is geïnspireerd op de ‘zin om te leven’. We willen een bruisend leven, vooruit kijken en vooral niet binnen de lijntjes hoeven kleuren.

D'etoiles Casiopé, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand

STIJL

De F/W 2022 collectie bestaat grotendeels uit ‘fashion forward keypieces’ die kunnen worden gecombineerd met basisstukken die opvallen door details. De collectie is duurzaam en ontworpen om eindeloos te kunnen combineren in stijlen, kleuren en luxe materialen.

Jassen, mouwloze trenchcoats en bodywarmers zijn onderdeel van je outfit aankomende winter en kunnen worden gecombineerd met een verscheidenheid aan vernieuwende designs in tops, blouses, jurken, broeken, jumpsuits en rokken.

D'etoiles Casiopé, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand

MATERIALEN & PRINTS

D'ETOILES CASIOPÉ biedt een brede selectie van Italiaanse kwaliteiten waaronder traveljerseys en teddy’s. Zo bestaat er een warme geborstelde traveljersey kwaliteit, verkrijgbaar in zwart en beige. Daarnaast worden er traveljerseys in verscheidende diktes en kleuren aangeboden in matte en glanzende variaties. Deze kwaliteiten zijn kreukvrij, strijkvrij, snel drogend, kleurvast en duurzaam.

De aaibare teddy’s worden aangeboden in vesten en jassen in mosterd, nuit, stone, army en mouse.

Prints Mellow en Louvre zijn exclusief ontworpen voor deze F/W 2022 collectie en verbinden levendige kleuren zoals mosterd, terra en stone en zorgen voor opwindende nieuwe looks en styling mogelijkheden.

D'etoiles Casiopé, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand

CONTACT

Deze nieuwe D'ETOILES CASIOPÉ F/W 2022 collectie is vanaf heden tot 1 maart 2022 te bekijken en in te kopen bij onze agenten in showrooms in Nederland en Duitsland. Maak gerust een oriënterende afspraak. Mocht u liever online inkopen dan inspireren en adviseren wij graag op digitale wijze.