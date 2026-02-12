De LV Diamonds-collectie verwelkomt vier nieuwe creaties. Deze vieren zowel de universele uitstraling van de diamant als de tijdloze kracht van de Monogram-bloem via de exclusieve LV Monogram Star-slijpvorm. Elke edelsteen wordt geleverd met een digitaal certificaat, als bewijs van Louis Vuittons streven naar voortdurende uitmuntendheid en transparantie.

Credits: Louis Vuitton

Traditie en innovatie komen samen in de LV Diamonds-collectie. Sinds 2022 omvat deze collectie ringen, solitaires, trouwringen, oorbellen en hangers die ontworpen zijn om de meest bijzondere momenten in het leven te markeren. Deze uitzonderlijke lijn staat symbool voor de kracht van toewijding, uitgedrukt in de eeuwige aard van edelstenen. Die toewijding weerklinkt in de krachtige esthetiek van de collectie, geïnspireerd op de iconische motieven van het Huis en tot leven gebracht door vakkundige ambachtslieden. Een opeenvolging van technieken, zorgvuldig met de hand uitgevoerd om de essentie van Louis Vuitton-sieraden te vangen.

Credits: Louis Vuitton

De LV Diamonds-collectie presenteert tevens een exclusieve diamantslijpvorm, het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. De LV Monogram Star-slijpvorm – de meest kostbare interpretatie van het Monogram-canvas, ontworpen in 1896 door Gaston-Louis Vuitton – versterkt de schittering van elke diamant en brengt de helderheid, het volume en de diepte van elk perfect symmetrisch bloemblad naar voren.

Credits: Louis Vuitton

Een meesterzet die diamanten een dergelijke stralende moderniteit verleent, vereist uitzonderlijke ruwe edelstenen. In een staaltje van technisch meesterschap wordt de oriëntatie van elk van de 53 facetten van de diamant (in vergelijking met de 57 facetten van een traditionele briljantslijpvorm) zorgvuldig bestudeerd, geslepen en met de hand gepolijst om maximaal licht te vangen.

Credits: Louis Vuitton