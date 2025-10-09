Lyle & Scott lanceert Levels-collectie: een nieuw jaarlijks platform voor samenwerkingen

Na het 150-jarig jubileum in 2024 introduceert Lyle & Scott de Levels-collectie. Dit jaarlijkse project zet nieuwe ontwerptalenten in de schijnwerpers. De eerste edities zijn een samenwerking met de Britse ontwerpers Georgina Hunt, Arun Rose en Esme Marsh (This Uniform). De lancering vindt exclusief plaats op Zalando en de website van het merk gedurende oktober en november 2025.

De onthulling van de collectie vindt plaats in Berlijn tijdens een tweedaags evenement in Open Space aan de Linienstr. 111. Het evenement ‘Past Lives. Future Fits.’ opent op 9 oktober voor genodigden. Op 10 oktober volgt een lanceringsfeest. Dit feest omvat een liveoptreden van de Duitse muzikant Moonkid en een takeover door Einhundert, een Berlijns muziek- en cultuurcollectief, met Mobilegirl en Nico Adomako.

Beeld: Lyle & Scott

Beeld: Lyle & Scott

Gasten krijgen ook een voorproefje van de AW26 Levels-collecties van Rens Van Strien (R90TWO), Sophie Hird en Liberty Rose (Studio Seventy).

“Levels is het vervolg op ons 150-jarig jubileum en een blik op een veelbelovende toekomst. Het succes van het eerste jaar resulteert in een jaarlijkse samenwerking met opkomende ontwerpers. Zij dagen uit en verleggen de grenzen van wat Lyle & Scott kan zijn.”

