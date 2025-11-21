Lyle & Scott viert voetbalcultuur met eerste samenwerking met Fly Nowhere

Creatieve studio Fly Nowhere presenteert samen met Lyle & Scott een capsulecollectie van casual items. De lijn weerspiegelt de blijvende invloed van de Britse terrace-cultuur op een wereldwijde generatie.

Lyle & Scott maakt al decennia lang onderdeel uit van de voetbalcultuur — geen marketingconstructie, maar een vanzelfsprekende aanwezigheid in teamwear en op de tribunes. Fly Nowhere staat bekend om het oprekken van grenzen binnen de hedendaagse voetbalesthetiek, met een ontwerpvisie die geworteld is in kunst en storytelling. Samen bieden de merken een benadering die zowel authentiek als vooruitstrevend voelt: twee creatieve krachten die elkaar vinden op gemeenschappelijke grond, de één met een rijk erfgoed in voetbalstijl, de ander met een toekomstgerichte blik.

Credits: Lyle & Scott

De capsule omvat technisch breiwerk, voetbalshirts, longsleeves met prints, trainingsjacks en co-branded accessoires. Elk item past moeiteloos binnen zowel de modewereld als de culturele voetbalscene. De pasvormen en details verwijzen naar warming-up tenues, bootleg clubwear en terrace-modestijlen uit de vroege jaren 2000.

Credits: Lyle & Scott

Het kleurenpalet combineert violetblauw, neonpaars, ijsgrijs en diepe kobalttinten. Daarnaast keert de tartan terug die vorig jaar werd ontworpen ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Lyle & Scott.

Fly Nowhere’s projecten vinden hun inspiratie in subculturen, reizen, kunst en voetbal. De studio staat onder leiding van Diego Moscosoni (Venezia FC, AS Roma, Supreme) en focust op storytelling via beeld, film en tentoonstellingen. Ook het creëren van ‘artefacten’ uit subcultuur, zoals streetwear, maakt deel uit van hun werk. De projecten variëren van samenwerkingen met kunstenaars en atleten tot partnerships met merken in Londen, Milaan, Tokio en New York. De samenwerking tussen Lyle & Scott en Fly Nowhere krijgt in 2026 een vervolg.

Credits: Lyle & Scott

De Lyle & Scott x Fly Nowhere-collectie is vanaf 20 november 2025 verkrijgbaar via lyleandscott.com en footballcafe.shop. De lancering valt samen met de opening van de nieuwe Football Cafe Imports-winkel in New York en de tentoonstelling ‘CLOBBER: 150 years of style inspired by UK subculture and football’.