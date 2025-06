Maarten Kokkeler over karakter, vrijheid en kleur bij M-Agency

Maarten Kokkeler is al bijna drie decennia een vertrouwd gezicht in de kindermode. Wat begon als een carrière via een krantenadvertentie in De Telegraaf, groeide uit tot het toonaangevende M-Agency: een kinder- (en dames) modeagentschap dat merken vertegenwoordigt die “de dag goed willen beginnen.” Vanuit zijn ervaring als in de kindermode bij O’Neill en Bellerose, runt Maarten sinds 2009 zijn eigen agentschap vanuit Breda, met een persoonlijke aanpak en sterke binding met zijn klanten. Het persoonlijke zit dan ook meteen in de naam: “De M is gewoon de M van Maarten. Heel kinderachtig maar heel leuk.”

Wat M-Agency onderscheidt, is de combinatie van marktkennis en oprechte betrokkenheid. “Verkopen is in essentie gesprekken voeren, en eerlijk zijn naar je klanten en het gun-effect hebben natuurlijk.” Zijn werkritme volgt de klassieke seizoensindeling: in januari en juli draait alles om verkoop en het ontvangen van klanten in de showroom, de tussenliggende maanden zijn voor klantbezoek, aftersales en voorbereiding. “Dan stap ik in mijn autootje en rijden maar,” lacht hij.

In de periodes dat het wat rustiger is, gaat het voor Kokkeler ook om het genieten van het leven. Zo is hij samen met zijn familie, en ondernemende partner, groot Amerika-fan. “Van de 50 staten hebben we er al 47 bezocht.” Reizen, ontdekken en loskomen van de dagelijkse routine geven hem energie, die hij vervolgens weer meeneemt naar zijn werk.

Credits: M-Agency

Waarom PREVIEW?

Voorafgaand aan PREVIEW zocht Kokkeler samen met agentschap Hop Agenturen actief naar manieren om kindermerken een passend beursplatform te bieden, nadat de bekende Kleine Fabriek niet meer draaide. “Niet iedereen gaat naar beurzen in Parijs of Florence,” legt hij uit. Zo ontstond het initiatief Drive-In Junior, een open-dag-route waarbij acht agentschappen op één dag hun deuren openden voor retailers in regio Brabant. “We organiseerden van alles: van ontbijt tot avondeten, van beschilderde mokken tot een gemoedelijke sfeer, alles om die klant naar binnen te krijgen.”

Hoewel de kwaliteit van bezoekers goed was, bleef de kwantiteit achter door de regionale ligging. Toen Caroline (organisatie CAST) vervolgens met het PREVIEW-concept kwam, was de keuze snel gemaakt. “Een professionele beurs met collega’s én klanten om je heen, met eerlijke standprijzen, dat moest je gewoon steunen.” Inmiddels is zijn betrokkenheid zo sterk dat hij zegt: “Ik haak pas af als ik stop met mijn bedrijf.” Voor Maarten is een beursdag geslaagd als bestaande afspraken doorgaan, klanten tevreden zijn en de sfeer klopt. “New business is mooi meegenomen, maar het gaat om de service, het gunnen en het ontdekken van nieuwe merken.”

Wat betreft de aankomende SS26 collecties? Eén ding is volgens M-Agency zeker: kleur voert de boventoon. “Kleur, kleur, kleur,” benadrukt Kokkeler meerdere keren. De trendkleur voor heren en kinderen is wellicht een onverwachte: roze. “Mensen zijn klaar met de (sorry dat ik het zeg) bakfietsmoeder in beige. Kinderen mogen weer vrolijk aangekleed worden.”

Die filosofie, van échte aandacht, nuchtere professionaliteit en ruimte om jezelf te blijven, zie je terug in alles wat M-Agency doet. Of het nu gaat om een collectiepresentatie, een klantgesprek of een roadtrip door Montana: “Hard werken, maar ook keihard genieten.”

PREVIEW Spotlight is een interviewserie met merken die deelnemen aan de komende editie van vakbeurs PREVIEW. De beurs, sinds 2020 georganiseerd door CAST in Nieuwegein, brengt relevante merken samen voor inkopers en winkeliers, in een toegankelijke en overzichtelijke setting waar sfeer en inhoud hand in hand gaan.