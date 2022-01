MAC ZNL organiseert FW22 inspiratiedag: ontdek meer dan 50 merken

Mode Aankoop Centrum Zuid Nederland organiseert op 23 januari 2022 van 10:00 tot 17:00 een mode inspiratie dag. Om de klanten te inspireren voor het nieuwe seizoen organiseert het MAC ZNL een open dag in de vorm van het Fashion Event MAC- ZNL. Alle showrooms in het gebouw zijn te bezoeken waar alle nieuwe collecties van meer dan 50 merken gepresenteerd worden. Onder het genot van een hapje en drankje kan men genieten van diverse modeshows. Om het event corona proof te organiseren ontvangen de klanten van de in MAC ZNL gevestigde merken een uitnodiging en kunnen zij zich inschrijven voor het event middels het onderstaande formulier.