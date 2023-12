MAGIC Bodyfashion: bereid je voor op de feestdagen met deze stijlen

December 2023 - MAGIC Bodyfashion ontwikkelt innovatieve oplossingen met de behoeften van elke vrouw in het achterhoofd. Wij willen alle vrouwen over de hele wereld ondersteunen door producten aan te bieden en hen aan te moedigen de beste versie van zichzelf te laten zien.

Magische kerst oplossingen

De feestdagen staan weer voor de deur en iedereen wil het jaar spetterend afsluiten in een echte Kerst/Nieuwjaarsoutfit. Het vinden van een perfecte outfit is voor veel vrouwen al een ding, maar wat draag je eronder? MAGIC Bodyfashion is er voor al jouw fashion problemen en biedt meerdere oplossingen aan om jouw te laten stralen en comfortabel te laten voelen. Voor de vrouw die het perfecte shapewear zoekt om zich net wat zelfverzekerder te voelen of voor de vrouw die toch wat ondersteuning nodig heeft bij de jurk met blote rug. Wij zijn er to love your MAGIC!

De perfecte oplossingen voor onder elke kerstoutfit!

Ga je voor een jurkje met open rug of zoek je een bh die zorgt voor het decolleté van je dromen? Dan is de Va-Va Voom een echte aanrader. Deze backless bh zorgt voor een blote rug, is strapless en voorzien van een huidvriendelijke plaklaag aan de binnenzijde van de cups. Met de vetersluiting is het mogelijk om elk gewenste push-up effect te bereiken. Het tepel gebied is vrij van de plaklaag zodat de bh comfortabel is tijdens het dragen. De Va-Va-Voom Bra is meerdere keren te gebruiken en makkelijk schoon te maken met lauwwarm water. Deze plak bh is verkrijgbaar in de kleuren Black, Latte, Mocha, Caramel en Rose.

Credits: MAGIC Bodyfashion

Heel leuk zo’n jurkje/topje met een open rug, maar hoe zit het met jurkjes en topjes met een diep decolleté? Voor deze

outfits is bijvoorbeeld de LUve Bra van MAGIC Bodyfashion een perfecte oplossing. Deze zelfklevende backless en strapless bh heeft een lage u-vorm aan de voorzijde waardoor deze onzichtbaar is onder een jurkje of topje. Deze plak-bh kan meerdere keren worden gebruikt en is makkelijk schoon te maken met lauwwarm water. Ook wordt deze LUve Bra geleverd met afneembare doorzichtige vleugels en een doorzichtige bh band om net dat extra beetje support te bieden.

Credits: MAGIC Bodyfashion

Voor een feestelijke (strapless) outfit met een diep decolleté en open rug heeft MAGIC ook de juiste solutions. MAGIC’s Ultimate Invisibles is hiervoor perfect! Deze losse plakcups kun je op verschillende manieren dragen voor het mooiste effect en support. De cups zijn gemaakt van ultra licht materiaal en meerdere keren te gebruiken. Naast MAGIC’s ruime assortiment aan plak bh’s, bieden zij ook verschillende Body Tapes aan. MAGIC’s welbekende Boob Tape is handig voor elke outfit! De Boob Tape is op verschillende manieren te dragen en blijft goed zitten. Deze tape is voorzien van een huid vriendelijke plak laag en verkrijgbaar in vijf verschillende huidskleuren.

Credits: MAGIC Bodyfashion

De perfecte shapewear voor de feestdagen

Naast dat MAGIC Bodyfashion meerdere solutions aanbiedt, hebben ze ook verschillende shapewear collecties. Van licht tot sterk corrigerende shapewear stijlen met hoge en middelhoge taille, MAGIC’s shapewear collecties is er voor iedereen. Er is shapewear in de vorm van body’s (met en zonder eigen bh te dragen), slips, low-en highwaist en gemaakt van verschillende materialen en kenmerken in de gehele collectie beschikbaar. MAGIC heeft onlangs haar Sheer & Sexy Collectie gelanceerd, bestaande uit drie prachtige stijlen, namelijk de Sheer & Sexy Body, Sheer & Sexy Short en Sheer & Sexy Brief. Alle stijlen zijn gemaakt van gerecyled polyamide en gerecyled mesh. Het unieke aan deze collectie zijn de mesh details.

Credits: MAGIC Bodyfashion

MAGIC Bodyfashion is de enige in de markt die stylish en sexy shapewear met mesh details. De Sheer & Sexy Body is een perfecte body voor de feestdagen. Deze body geeft medium correctie aan de buik en lage rug en kenmerkt zich door de lage rug stijling. Dit maakt de body perfect voor onder jurkjes en topjes met een lage rug. De Sheer & Sexy Short en Brief geven beiden ook medium correctie aan de buik en lage rug en hebben een speciale zone die de billen een subtiele lift geven. Alle stijlen zijn perfect voor de feestdagen zonder in te leveren op comfort en elegantie. Andere shapewear collecties, zoals bijvoorbeeld de Maxi Sexy en Dream Shapers collectie zijn ook geschikt voor de feestdagen.

MAGIC’s Maxi Sexy collectie bestaat uit vijf verschillende sterk corrigerende shapewear stijlen. Alle stijlen uit deze collectie zijn gemaakt van gerecycled polyamide en verkrijgbaar in de maten S tot en met 4XL!