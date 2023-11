Mango opent winkel in Nijmegen

Mango, een gerenommeerd merk in de mode-industrie, staat op het punt een nieuwe winkel te openen in het hart van Nijmegen. Met vestigingen in meer dan 115 landen en een aanzienlijke online aanwezigheid in meer dan 110 landen, belooft deze nieuwste toevoeging van Mango een belangrijke mijlpaal te worden in het modebeeld van de stad.

Open Dag: Kom het Mango-team versterken

Op 28 november, van 12:00 tot 18:30 uur, biedt Mango aan werkzoekenden in de modebranche de unieke kans om deel uit te maken van het dynamische retailteam in de nieuwe winkel. Er zijn diverse functies beschikbaar, waaronder die van verkoopmedewerker, magazijnmedewerker, caissière, visual merchandiser en assistent-winkelmanager.

Open Dag Guesthouse Vertoef Hotel's conference room

Nassausingel 3, 6511 EV Nijmegen, Netherlands

Werken bij Mango betekent een verrijkende ervaring die medewerkers helpt in hun professionele ontwikkeling binnen een ondersteunende omgeving, met voordelen variërend van kortingen tot reiskostenvergoeding.

