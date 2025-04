Mannenmoderetailer OFM. ook dit seizoen partner van Married at First Sight

Vanaf dinsdag 8 april start seizoen 10 van televisieprogramma Married at First Sight bij RTL 4 en Videoland. Net als in 2024 kleedt mannenmoderetailer OFM. de aanstaande bruidegoms niet alleen voor de altijd spraakmakende bruiloft, maar ook voor de huwelijksreis. En daar blijft het niet bij. Verschillende best mans, vaders en vrienden worden ook compleet in het nieuw gestoken. Hiermee krijgt het sterke partnership een stijlvol vervolg.

Credits: Nander de Wijk

Helemaal in de wolken

OFM. maakt van het ‘trouwpak shoppen’ altijd een feestje. Dit zal in meerdere afleveringen van het nieuwe seizoen van Married at First Sight overduidelijk naar voren komen. Stylist Robbert Spek zorgt ervoor dat alle toekomstige bruidegoms er weer uitzien om door een ringetje te halen. Het is meer dan belangrijk om een outfit te dragen die écht bij je past. De stylist pakt iedere bruidegom met beide handen aan en zorgt voor the perfect match. “Op de belangrijkste dag van je leven is er niets zo belangrijk dan je comfortabel voelen en dat je de beste versie van jezelf bent. Door het gesprek aan te gaan en ervoor te zorgen dat de bruidegom in spé helemaal op zijn gemak is hebben we de eerste stap al gezet en volgt het perfecte trouwpak vanzelf,” aldus stylist Robbert Spek.

Married at First Sight wordt vanaf dinsdag 8 april iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 20:30 uur uitgezonden bij RTL 4 en is ook te zien via Videoland.