Mannenmoderetailer OFM. opent 24e winkel in Hoofddorp

OFM., dé bestemming voor mannen met stijl, opent medio september in Hoofddorp zijn 24e winkel. In winkelcentrum Vier Meren, een bruisende hotspot in de regio, verrijst een gloednieuwe OFM. Mensperience store van maar liefst 1000 vierkante meter. Een plek waar sfeer, beleving en mode voor alle mannen samenkomen – helemaal in de stijl die je van OFM. gewend bent.

Gemak dient de man

In deze nieuwe winkel draait alles om de man. De moderne man. De man die weet wat hij wil, en graag goed voor de dag komt. OFM. Hoofddorp biedt een uitgebreid merkenpakket, van stijlvolle basics tot premium fashionlabels en van sneakers tot, verzorging, geuren en het meest gedetailleerde maatwerk – alles onder één dak.

“Bij OFM. draait het niet alleen om kleding, maar om de totale beleving,” zegt Arthur Feenstra, CEO van OFM. “We willen dat elke man zich welkom voelt, zich kan laten inspireren en als de beste versie van zichzelf de deur uitloopt. Hoofddorp stond al zeker 10 jaar bovenaan onze verlanglijst en krijgt absoluut geen standaard winkel. We zetten er een maar liefst 1000m² grote Mensperience neer waar gastvrijheid, stijl, hospitality en het typische OFM. DNA samenkomen.” Deze winkel is alweer nummer 24 die aan de OFM. familie mag worden toegevoegd. De mannenmoderetailer streeft naar landelijke dekking en met deze locatie zetten ze hierin de volgende stap.

Credits: OFM.

De winkel in Hoofddorp is de perfecte combinatie van detail en beleving. Denk aan: strakke lijnen, robuuste materialen, een compleet op de man gericht service atelier en natuurlijk de onmiskenbare OFM.-sfeer. De klant staat er centraal – met persoonlijk advies, een relaxte sfeer en alle ruimte om volledig op je gemak te shoppen of gewoon even binnen te lopen.

Van casual tot maatwerk.

OFM. Hoofddorp is niet zomaar een winkel. Het is een clubhuis waar mannen zich thuis voelen. Waar je terecht kunt voor een compleet nieuwe look, een snel stijladvies of gewoon een goed gesprek. Van casual tot zakelijk, van denim tot maatwerk – hier vind je alles voor de man die scherp, stijlvol en zelfverzekerd door het leven gaat.

De officiële opening van de winkel in winkelcentrum Vier Meren zal in de maand september van dit jaar plaatsvinden en natuurlijk wordt dat groots gevierd. Iedereen is welkom om kennis te maken met deze nieuwe hotspot voor mannenmode in de regio.

OFM. zoekt helden!

Voor de nieuwe frisse locatie zoekt OFM. natuurlijk meerdere modehelden. Van storemanager tot weekendhulp, het samenstellen van het compleet nieuwe team is al begonnen. Ben jij nieuwsgierig? Of weet je nu al dat je onderdeel wilt zijn van deze spraakmakende en bruisende club? Kijk op werkenbijofm.nl en ga samen met OFM. het stijlvolle avontuur aan!