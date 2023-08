Mantra's, Medaillons en diepe betekenissen: Pandora launcht hun nieuwe Pandora ME collectie

De nieuwe Pandora ME Collectie verbindt symbolische elementen met een moderne vormgeving. Ze inspireren dragers om een totaal eigen betekenis te ontdekken in de sieraden. Behalve nieuwe medaillons en mini dangles met symbolische betekenissen is de collectie ook uitgebreid met een nieuwe parelketting en -armband én een glinsterende ring.

De ‘Power of the Light Sun Medaillon’ symboliseert de zonne-energie met stralende lijnen en driehoeken die verguld zijn met 14K-goud. Twee nieuwe medaillonhangers introduceren bovendien het idee van een mantra: in het medaillon zijn woorden gegraveerd voor extra kracht, waar de dragers zelf een betekenis aan mogen geven. Door deze symbolische kenmerken transformeren de nieuwe Pandora ME bedels in moderne amuletten die voor positieve krachten als liefde, geluk en dankbaarheid staan en op die manier van elk sieraad iets heel persoonlijks maken.

Credits: Pandora

‘Bij Pandora ME draait alles om het idee van een creatieve ruimte waarin mensen geïnspireerd worden om hun creativiteit de vrij loop te laten’, zeggen de creative directors A. Fillippo Ficarelli en Francesco Terzo, ”de medaillons en mini dangles zijn een belangrijk onderdeel daarvan... het gaat om symboliek, om moderniteit, om betekenis, het gaat om ambachtskunst.’

Next level stacking

Bovendien worden er nieuwe kettingen, armbanden en ringen gepresenteerd die je perfect kunt stacken. Terwijl de ‘Metall Bead & Link Chain’ een moderne variantie op de klassieke parelketting is, is de ‘Pyramid Studs Ring’ gezet met piramidevormige klinknagels waardoor de ringstacking een bijzondere structuur krijgt. Het ontwerp is geïnspireerd door kleding met klinknagels en heeft bovendien een speciale eyecatcher: tussen de klinknagels schitteren kleine zirkonia steentjes.

Credits: Pandora

Creatie en ambachtskunst

Elk Pandora sieraad wordt zorgvuldig met de hand bewerkt en gaat tijdens de productie gemiddeld door vijfentwintig paar verschillende handen, totdat het perfect is.

De nieuwe Pandora ME sieraden zijn vervaardigd met innovatieve technieken. De medaillon ‘Spinning Zodiac Wheel’ is bijvoorbeeld voorzien van een beweegbare pijl. Deze pijl kan draaien, zodat die een van de twaalf sterrenbeelden kan aanwijzen. Hierdoor kan de drager zelf een persoonlijke betekenis aan het sieraad geven.