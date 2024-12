Marc Cain Highlights Glam Herfst 2025

Dotted Delight

“Dotted Delight is een levendige en vrolijke capsulecollectie waarin stippen centraal staan. Met een indrukwekkend kleurenpalet van helder babyblauw, verleidelijk rood en tijdloze zwart-witcombinaties krijgt deze collectie klassieke prints en een moderne, speelse twist. Naast de kenmerkende stippen wordt er een subtiele, tweekleurige bladprint gepresenteerd, die moeiteloos kan worden gemixt en gematcht met andere stukken voor een frisse, veelzijdige look. Vrouwelijke silhouetten domineren de collectie, met vloeiende jurken en strakke maar zachte pasvormen die een perfecte balans creëren tussen elegantie en charme. Luxueuze stoffen zoals zijden- en linnenmixen, stippen-tweed en een vleugje glitter in pailletten voegen textuur en diepte toe.

Credits: Marc Cain

Goude accessoires – van delicate sandalen tot tassen en pumps met gouden bladversieringen – maken de look helemaal af. Gestippelde riemen en sjaals voegen speelse accenten toe en maken van Dotted Delight de perfecte mix van speelsheid en geraffineerde vrouwelijkheid. Het thema nodigt je uit om de zomer nog even vast te houden. De stukken kunnen gedragen worden tijdens zomerse evenementen, terwijl ze tegelijkertijd perfect aansluiten bij de eerste dagen van de herfst. Het is een collectie die die magische momenten viert waarop de zon nog blijft hangen en je nog niet klaar bent om afscheid te nemen van de warmte en vreugde van het seizoen.”