Marc Cain Voorjaar/Zomer 2026: tassen en schoenen highlights

Als onderdeel van de Marc Cain-collectie voor Voorjaar/Zomer 2026 staan accessoires centraal. Schoenen en tassen maken de looks van het seizoen compleet en interpreteren de thema's ‘A Quiet Rebellion’ en ‘Golden Nights’ met veelzijdige details: subtiele verfijning en krachtige statements.

Schoenen: Van western tot glam

De schoenencollectie van het Voorjaar/Zomer 2026-seizoen brengt diversiteit en expressie in elke look, van vrouwelijke elegantie tot sportieve nonchalance. Western-geïnspireerde cowboylaarzen met decoratieve klinknagels en krachtige silhouetten geven de looks een cool factor.

Pumps en slingbacks zijn verkrijgbaar in klassiek zwart, stralend wit of vrouwelijke pasteltinten met fijne details zoals strikken of T-straps. Voor zomerse lichtheid zijn er pantoletten, wedges en sandalen met vlechtstructuren, natuurlijke materialen en frisse kleuren zoals limoengroen, roze of zonnegeel.

Marc Cain Collections SS26. Credits: Marc Cain

De Sports-lijn overtuigt met sneakers in uiteenlopende designs: van grafische zebraprints en chunky modellen met kristallen tot retro-geïnspireerde stijlen in bordeauxrood of zachte pastelcombinaties. Speelse elementen zoals kleine kersen aan de veters of prints met hartmotieven brengen lichtheid in de lijn. Maritieme espadrilles met strepen en natuurlijke zolen maken het assortiment compleet en verwijzen naar zomerse nonchalance.

Marc Cain Sports SS26. Credits: Marc Cain

Tassen: Diversiteit met statement-karakter

De tas-highlights weerspiegelen de veelzijdigheid van het seizoen. Gevlochten shoppers en buideltassen in helder groen, geel of lichtblauw zorgen voor zomerse frisheid, terwijl compacte schoudertassen in zwart of wit overtuigen door hun minimalisme. Modellen met franjes of bamboe handvatten benadrukken ambachtelijke details en sluiten aan bij de western- en natuurtherma's van het seizoen.

Marc Cain Glam SS26. Credits: Marc Cain

Voor de avond zorgen clutches met slangenprint, varianten met glanzende klinknagels of met kristallen bezette sluitingen voor een sprankelende verschijning. Felgekleurde tinten zoals roze of tassen met een tweekleurig verloop zorgen voor extra highlights. Speelse details zoals kersenhangers of gekleurde hengsels benadrukken de lichtheid en moderniteit.

Bij Marc Cain worden schoenen en tassen draagbare designelementen die looks afmaken, trends oppakken en tegelijkertijd een sterk stijlstatement maken.