Marc O‘Polo DENIM dames herfst/winter 2023 collectie

De Marc O'Polo DENIM herfst/winter 2023 collectie neemt ons mee op een spannende reis door het bos. Een "Woodland Walk" die niet alleen een overkoepelende collectie thematiseert, maar de impuls geeft voor een nieuwe ervaring met de natuur en al haar universele facetten.

Natuurlijke kleuren als mos- en grasgroen, rosé en roomwit verschijnen op motieven van flora, ingewikkelde vichy ruiten, sportieve horizontale strepen en moderne jacquard patronen. Vintage-geïnspireerde denim stijlen zijn er in alle variaties en met een natuurlijke dosis nonchalance. Vrouwelijke blouses, rokken, jurken & co. van duurzame viscose of behaaglijke bouclé breisels zorgen voor een speels tegenwicht. En om ervoor te zorgen dat we het tijdens onze wandeling niet koud krijgen, zorgen milieuvriendelijke geverfde pufferjacks - „Our Most Sustainable Outerwear“ - en gebreide stukken in de trendy Noorse stijl voor duurzame warmte. Let’s go for a Woodland Walk!

Marc O‘Polo DENIM Women