Marc O‘Polo DENIM heren herfst/winter 2023 collectie

De Marc O'Polo DENIM herfst/winter 2023 collectie neemt ons mee op een spannende reis door het bos. Een "Woodland Walk" die niet alleen een overkoepelende collectie thematiseert, maar de impuls geeft voor een nieuwe ervaring met de natuur en al haar universele facetten.

Natuurlijke kleuren als mos- en grasgroen, violet en diepblauw verschijnen op bloemmotieven, winterse ruitjes en een op de universiteit geïnspireerde printtaal. Duurzame denim stijlen in casual pasvormen en trendy vintage wassingen komen in beeld. Ook on-trend: geruite flanellen overhemden en relaxte corduroy trainingspakken van hoogwaardig biologisch katoen. Voor duurzame warmte: tweekleurige, uitzonderlijk zachte gebreide bouclé, en de grondstofbesparende geverfde puffers en jacks uit de serie "Our Most Sustainable Outerwear". Let‘s go for a Woodland Walk!

Marc O‘Polo DENIM