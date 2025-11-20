Marc O'Polo Denim: Kerstcollectie

Met Scandinavian Christmas verkent Marc O’Polo Denim de perfecte mix van Noordse ingetogenheid, elegante texturen en stedelijke lichtheid in een capsulecollectie die op stijlvolle wijze elk aspect van de feestdagen viert.

Glinsterende glitterjurken zorgen voor glamoureuze highlights en worden gecombineerd met overshirts in zachte wolmixen voor een casual contrast.

Credits: Marc O'Polo

Credits: Marc O'Polo

Speelse accessoires zoals baretjes en lichte sjaals geven de looks een persoonlijke twist en vertalen Scandinavische coolness naar moderne feestoutfits.

Credits: Marc O'Polo