Marc O’Polo presenteert Fall/Winter 2025: Gisele Bündchen als gezicht van moderne eenvoud en tijdloze elegantie

Gisele Bündchen draagt de nieuwe Fall/Winter 2025-collectie van Marc O’Polo met een moeiteloosheid die tijdloos aanvoelt, maar toch stevig verankerd is in het hier en nu. De campagne roept een verlangen op naar vrijheid, de moed om stil te zijn en een diepe verbondenheid met de natuur.

Nieuwe klassiekers en moeiteloos laagjes combineren tot een collectie die aanvoelt als een vertrouwde metgezel, voor een seizoen dat draait om innerlijke balans. Gedurfd in ontwerp, vrij in expressie en uitzonderlijk comfortabel. De looks stralen bewuste kracht en stille elegantie uit. Minimalistische snitten ontmoeten verfijnde details. Hoogwaardige materialen ontmoeten dagelijks gebruiksgemak. Zachte aardetinten omarmen cleane silhouetten. Kalm en krachtig, balancerend tussen elegantie en authenticiteit, is de collectie geworteld in stijl en geleid door bewuste intentie.

Marc O’Polo presenteert Fall/Winter 2025. Credits: Marc O’Polo

Marc O’Polo Fall/Winter 2025 Drop 08

Geïnspireerd door subtiele vintage esthetiek en authentieke texturen, combineert de Fall/Winter 2025-collectie van Marc O’Polo innovatieve materialen met traditioneel vakmanschap. De eigentijdse ontwerpen markeren een nieuw tijdperk in premium modern casual. Met een sterke focus op natuurlijke vezels, gerecyclede materialen en verantwoorde productie weerspiegelt elke stof een bewuste levensstijl en elk silhouet een bewuste keuze.

De collectie leeft op in dynamische contrasten: natuur ontmoet structuur, warmte ontmoet heldere lijnen. Zachte, lichtgewicht corduroy, utility-geïnspireerde denim met een Western-touch, en gedurfde ruiten in rijk bruin of getextureerd grijs, elk stuk vertelt zijn eigen verhaal. Wijde geplooide broeken en volumineuze jassen geven een gevoel van vrijheid aan gestroomlijnde silhouetten. Nieuwe klassiekers en moeiteloos laagjes maken dit tot een collectie voor een seizoen van innerlijke balans.

Marc O’Polo presenteert Fall/Winter 2025. Credits: Marc O’Polo

Gedurfd in design, vrij in expressie en uitzonderlijk comfortabel. Het kleurenpalet mengt herfstachtige ingetogenheid met stedelijke diepte: aardetinten van bruin, grijs en camel worden in balans gebracht met klassiek denimblauw en diep zwart. Gevormd door open landschappen en de helderheid van Scandinavisch design, biedt de collectie een frisse kijk op leven in verbinding met de natuur en het huidige moment. "Comfort komt op de eerste plaats—je hoeft geen comfort op te geven voor schoonheid."

Lachlan Bailey

Voor de Marc O’Polo Fall/Winter 2025-campagne vangt de internationaal gerenommeerde fotograaf Lachlan Bailey Gisele’s authentieke uitstraling en pure schoonheid in beelden die tijdloze diepgang en bewuste rust uitstralen. In zijn kenmerkende stijl focust Bailey op het duidelijke zelfbewustzijn en de natuurlijke elegantie van het supermodel. De setting weerspiegelt zowel innerlijke kracht als uiterlijke vrijheid, een centraal thema dat door de hele collectie loopt en voelbaar is in elke opname.