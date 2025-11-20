Marc O'Polo: Scandinavische Holiday Collectie voor dames

De nieuwe kerstcollectie van Marc O’Polo vangt de sfeer van Scandinavische feestvreugde met strakke lijnen, verfijnde stoffen en tijdloze kleuren. De zorgvuldig geselecteerde looks stralen warmte en moderne lichtheid uit met een subtiele elegantie en luxueuze materialen.

Scandinavische eenvoud ontmoet sensuele materialen voor het feestseizoen. Vloeiende silhouetten met een zijdeachtige glans brengen een vrouwelijke lichtheid in de garderobe en worden aangevuld met zachte, winterse texturen. Een ander hoogtepunt is een glinsterend grijs fluwelen pak met wijde palazzobroek die elke look een stille elegantie geeft.

Credits: Marc O'Polo

Credits: Marc O'Polo

Zachte breisels van verfijnde wolmixen vormen de perfecte aanvulling op wijde rokken en faux-fur stijlen. Lederen accessoires in zwart en antraciet maken het harmonieuze kleurenpalet compleet en verfijnen de looks met feestelijke ingetogenheid.

Credits: Marc O'Polo